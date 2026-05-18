Президент Росії Володимир Путін має небагато хороших варіантів в Україні, оскільки його збройні сили не здатні суттєво просуватися на полі бою, тоді як західні санкції поступово виснажують ресурси РФ.

Про це заявив керівник зовнішньої розвідки Естонії, пише Reuters.

Росія має великі проблеми

Каупо Розін, один із провідних розвідників на східному фланзі НАТО, сказав, що Росія ‌втрачає більше людей, ніж вербує, на п’ятому році своєї повномасштабної війни.

На його думку, загальна мобілізація була б дуже непопулярною в Росії та потенційно могла б підірвати стабільність.

– Усі ці фактори разом створюють ситуацію, коли деякі люди в Росії, включно з вищими рівнями, розуміють, що у них велика проблема. Важко сказати, що думає Путін з цього приводу, але я думаю, що всі ці фактори починають впливати на його процес ухвалення рішень, – сказав він в інтерв’ю в Таллінні.

Російські сили в останні місяці демонструють одні з найповільніших темпів просування в Україні з 2023 року, через рік після їхнього повномасштабного вторгнення в Україну.

Економіка Росії обсягом $3 трлн скоротилася на 0,3% у першому кварталі.

Путін заявляє, що урядові заходи для стимулювання економіки починають давати позитивні результати, і він неодноразово говорив, що російські сили будуть воювати доти, доки не досягнуть усіх своїх цілей.

Розін сказав, що головною причиною того, що фінансова ситуація в Росії є “настільки поганою”, є санкції проти фінансового сектору, які “дуже, дуже сильно б’ють”, тоді як каральні заходи щодо експорту російської нафти також обмежують її доходи.

– Я думаю, що зараз для них це дуже складний вибір. Важко передбачити, що вони вирішать у цій поточній ситуації, – зазначив керівник естонської розвідки.

Естонія, яка має сухопутний кордон із Росією, є провідним прихильником України в НАТО та Європейському Союзі, і вона наполегливо закликає своїх союзників посилити тиск на Москву.

– Тож моє послання таке: давайте рухатися вперед із санкціями. Це не час для вагань, просто давайте продовжувати, – сказав він.

Немає ознак великого прориву на шляху до миру

Інший європейський керівник розвідки, який говорив на умовах анонімності, повідомив, що ‌очевидно є зростаючі ознаки тиску на Росію, але наразі немає вказівок на те, що це змінює розрахунки Москви у війні.

– Мені дуже важко уявити, що вони (Росія) відмовилися б від своєї мети отримати весь регіон Донбасу… і Росія, по суті, нікуди не поспішає, – сказав керівник.

РФ під час мирних переговорів за посередництва США наполягає, що Україна має вивести війська зі східного регіону Донбас як частину будь-якої угоди, пропозицію, яку Київ відкинув.

Регіон Донбас складається з окупованої Росією Луганської області та Донецької області, частину якої Україна ‌змогла захистити від багаторічного російського наступу.

Керівник розвідки додав, що не виглядає так, ніби Росія рухається до пом’якшення своїх цілей у війні або що на горизонті є будь-який “великий прорив”. Він описав російське суспільство як стійке.

– Це марне бажання думати, що зараз керівництво Росії якимось чином послаблюється, або що Путіну якимось чином ‌кинуто виклик усередині країни…, — сказав посадовець.

Військові амбіції Росії

Естонський керівник розвідки передбачив, що Росія не відмовиться від своєї мети підкорення України, поки Путін перебуває при владі, а також утримуватиме значні військові сили на кордонах України навіть після завершення конфлікту.

Крім того, за його словами, після завершення бойових дій Москва прагнутиме розширити свою ‌військову присутність уздовж кордону з НАТО та домагатиметься “військового домінування … від Арктики до Чорного моря”.

– Військові амбіції з російського боку дуже, дуже великі, – сказав він, прогнозуючи, що Москва продовжуватиме здійснювати диверсійні атаки на Заході, незалежно від ризику для цивільного населення.

Росія послідовно заперечує будь-яку причетність до планування або здійснення диверсій і відкидає такі звинувачення як західну кампанію залякування.

– Росія розглядає це (такі атаки) як щось, що не розпалює велику війну, – сказав Розін.

