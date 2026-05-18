Держспецтрансслужба вдвічі збільшила швидкість будівництва антидронового захисту автомобільних доріг у прифронтових областях.

Наразі загалом захищено понад 1 170 км логістичних маршрутів.

Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров.

У межах проєкту Держспецтрансслужба за завданням Міністерства оборони розширює антидроновий захист у прифронтових регіонах.

Це дає змогу забезпечувати стабільне постачання ресурсів і евакуацію поранених навіть під час обстрілів.

Темпи виконання робіт зросли більш ніж удвічі — з 4 до 8,5 км на добу порівняно з 2025 роком. Лише у період із лютого по квітень облаштовано 430 км захисту та відновлено 106 км дорожнього покриття.

Паралельно триває відновлення дорожньої інфраструктури у п’яти прифронтових областях. Загалом уже відновлено понад 60 км доріг, зокрема завершено роботи на ділянках у Запорізькій та Харківській областях.

За словами Федорова, в умовах сучасної війни логістика безпосередньо впливає на стійкість фронту, а захищені маршрути означають збережені життя.

Нагадаємо, Росія системно застосовує FPV-дрони для атак на цивільний транспорт і критичну логістику поблизу лінії фронту.

У лютому 2026 року Федоров повідомив про виділення додаткових 1,6 млрд грн на антидронові сітки та оголосив план до кінця року захистити ще 4 000 км автодоріг.

Станом на початок квітня 2026 року вже було облаштовано 371 км антидронових конструкцій у семи областях: Київській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській.

