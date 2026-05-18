Міністерство закордонних справ України заявило, що розміщення Росією тактичної ядерної зброї в Білорусі та проведення спільних ядерних навчань становлять серйозну загрозу для міжнародної системи безпеки та режиму нерозповсюдження ядерної зброї.

Про це йдеться у повідомленні МЗС України.

Заява МЗС про ядерні навчання в Білорусі

У відомстві наголосили, що спільне відпрацювання ядерних ударів суперечить основним положенням Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Зокрема, йдеться про порушення статей 1 та 2, які забороняють ядерним державам передавати контроль над такою зброєю, а неядерним країнам — приймати його.

У МЗС зазначили, що Кремль фактично перетворює Білорусь на ядерний форпост поблизу кордонів НАТО. На думку українських дипломатів, це створює небезпечний прецедент для інших авторитарних режимів і підштовхує до подальшого поширення ядерних озброєнь у світі.

— Розміщення російської тактичної ядерної зброї на території Білорусі та спільні ядерні навчання двох диктатур є безпрецедентним викликом для архітектури глобальної безпеки, — йдеться у повідомленні МЗС.

Також у заяві підкреслюється, що мілітаризація Білорусі остаточно робить Мінськ співучасником російського ядерного шантажу та підриває довіру до міжнародного права.

У зовнішньополітичному відомстві закликали міжнародну спільноту до жорсткої та консолідованої реакції на дії Москви й Мінська.

Україна вважає, що відповіддю мають стати посилення санкцій проти двох режимів, збільшення підтримки Києва, нарощування сил НАТО на східному фланзі та поглиблення безпекової співпраці з Україною.

Раніше Міністерство оборони Білорусі повідомило, Росія та Білорусь розпочали спільні військові тренування, під час яких відпрацьовують доставку ядерних боєприпасів та підготовку до їх можливого застосування.

Джерело : МЗС

