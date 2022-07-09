Липень, 09 в 19:47

У перший день Всесвітніх ігор у США українські спортсмени здобули чотири медалі – два золота та дві бронзи.

Першу золоту медаль Україні принесла 17-річна Софія Гречко у підводному плаванні. Вона перемогла на дистанції 200 м моноластом.

– Я хвилювалась, коли допливала 150 метрів. Але потім я вирвалась вперед, допливала вже на останніх силах, і припливла першою. Підготовка була тяжка, тому що проходила не в Україні. Не було всіх необхідних умов, але я працювала як з тренерами, так і без них, – сказала Гречко.

Також золоту медаль здобула каратистка Анжеліка Терлюга. У фіналі вагової категорії до 55 кг вона здолала чинну чемпіонку світу, єгиптянку Ахлам Юссеф – 1.0.

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– Я хочу присвятити цю медаль нашій країні, яка дуже сильна та незламна. Незважаючи на ці всі тяжкі обставини, ми всі українці, ми дуже сильна нація, яка може перемогти. І я дякую Збройним Силам України за те, що я зараз перебуваю тут і я маю можливість змагатися, а потім повернутися додому, – сказала спортсменка.

Крім цього, бронзовою призеркою Всесвітніх ігор стала Анастасія Дерев’янко у паверліфтингу. Вона сумарно показала третій результат у легкій вазі, набравши 100,72 очка.

Ще одну бронзу у паверліфтингу, але вже в середній вазі, виборола Лариса Соловйова.

Загалом після першого змагального дня Україна йде сьомою в медальному заліку. Лідирує Колумбія, яка отримала сім медалей (4 золотих, 1 срібну та 2 бронзові).