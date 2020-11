Український стронгмен Олексій Новіков виборов титул найсильнішої людини планети на змаганнях The World’s Strongest Man 2020, що відбулися у штаті Флорида у США.

Другу сходинку п’єдесталу посів британець Том Столтмен, а третім став канадець Жан-Франсуа Карон.

Для України це третя перемога нашого представника на цьому турнірі. До цього двічі титул найсильнішої людини планети завойовував Василь Вірастюк у 2004 та 2007 роках.

Oleksii Novikov

Don’t miss the 2020 @sbdapparel World’s Strongest Man on @CBSSportsNet (US) and @Channel5Sport (UK) in December. pic.twitter.com/uNDdM62Jhu

— The World’s Strongest Man (@WorldsStrongest) November 15, 2020