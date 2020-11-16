Український стронгмен Олексій Новіков виборов титул найсильнішої людини планети на змаганнях The World’s Strongest Man 2020, що відбулися у штаті Флорида у США.

Другу сходинку п’єдесталу посів британець Том Столтмен, а третім став канадець Жан-Франсуа Карон.

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Для України це третя перемога нашого представника на цьому турнірі. До цього двічі титул найсильнішої людини планети завойовував Василь Вірастюк у 2004 та 2007 роках.

Під час змагань Новіков зумів підняти на півметра над землею 540 кг.

Спортсмена вже привітав спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков.

— 24-річний українець Олексій Новіков став наймолодшим атлетом, який виборов титул Найсильнішої людини планети – World Strongest Man 2020! Вітаємо нашого чемпіона!, – написав Разумков у соцмережі Twitter.

24-річний українець Олексій Новіков став наймолодшим атлетом, який виборов титул Найсильнішої людини планети – World Strongest Man 2020! Вітаємо нашого чемпіона! pic.twitter.com/75fABlbR3m — Dmytro Razumkov (@DRazumkov) November 16, 2020

24-річний Новіков став наймолодшим атлетом із 1984 року, кому підкорилася перша сходинка п’єдесталу на світовому турнірі.

Хто такий Олексій Новіков?

Новіков має чотири титули найсильнішої людини України з 2016 по 2019 роки.

У 2017 році в ірландському Дубліні він переміг на турнірі Irish Muscle Power, гарантувавши перепустку на змагання Найсильнішої людини світу.

А у 2018 році Олексій здобув перемогу на турнірі Arnold Amateur World Championship, що проходив у Коламбусі, США. А у березні 2020 року на турнірі Arnold Strongman Classic він посів п’яту сходинку.

У червні цього року Новіков встановив світовий рекорд з підняття гантелі на час. Спортсмен став рекордсменом у вправі дамбл: за 1 хвилину та 8 секунд, а це 73 секунди, атлет підняв 100-кілограмову гантелю одинадцять разів.

Фото: The World’s Strongest Man