США пропонують Росії обміняти торговця зброєю на чемпіонку Ігор та морпіха

Липень, 28 в 15:47

Президент Джо Байден пропонує звільнити з-під варти у США сумнозвісного російського торговця зброєю на прізвисько Торговець смертю Віктора Бута в обмін на повернення американців Брітні Ґрінер і Пола Вілана.

Речник Пентагону Джон Кірбі заявив журналістам на щоденному пресбрифінгу в Білому домі у середу, що пропозицію про обмін ув’язненими передали російським офіційним особам “кілька тижнів тому”, але не сказав, чи прийняла Москва рішення щодо цього.

— Ми, звичайно, сподіваємося, що Росія прихильно до цього поставиться, але я не хочу вдаватися в подробиці. Ми вважаємо, що це серйозна пропозиція, і ми хочемо, щоб росіяни також сприйняли її серйозно, — сказав він.

Пропозиція звільнити Бута, який відбуває 25-річний термін ув’язнення за торгівлю зброєю, надійшла через більше ніж п’ять місяців після того, як 31-річну зірку WNBA Ґрінер затримали в московському аеропорту за звинуваченням у зберіганні коноплі.

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Кірбі сказав, що справи Ґрінер та колишнього морського піхотинця США Вілана, який перебуває у в’язниці в Росії за звинуваченнями в шпигунстві з 2018 року — були “найголовнішими для президента та всієї його команди з національної безпеки”.

Він підкреслив, що адміністрація Байдена залишається “зосередженою” на “всіх американцях, які є заручниками та незаконно утримуються по всьому світу”.

Держсекретар Ентоні Блінкен під час брифінгу у вівторок також натякнув на те, що Вашингтон очікує на цей обмін ув’язненими. Він сказав, що розраховує поговорити з міністром закордонних справ РФ Лавровим “найближчими днями”. Якщо це станеться, це буде перша розмова між дипломатами після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

— Я планую підняти питання, яке є для нас головним пріоритетом: звільнення американців, Пола Вілана та Брітні Ґрінер, які були неправомірно затримані та повинні отримати дозвіл повернутися додому, — сказав він.

Водночас, ані Кірбі, ані Блінкен не підтверджують, що США пропонують звільнити Бута в обмін на Ґрінер і Вілана. Коли Блінкена запитали про деталі можливої угоди про обмін між США та РФ, він сказав, що “не хоче її описувати”.

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