Францію на Євробаченні 2026 у Відні представляє співачка Monroe (Монро) з піснею Regarde.

Виконавиця одразу отримала квиток до фіналу, оскільки її країна входить до Великої п’ятірки. У завершальному шоу артистка заспівала під номером 15.

Хто така Monroe: біографія представниці Франції на Євробаченні 2026

Monroe (повне ім’я – Монро Вата) – 17-річна співачка, музичний шлях якої розпочався ще в юні роки з церковного хору та опанування фортепіано. Вона отримала класичну вокальну підготовку та сформувала унікальний стиль на стику оперної традиції, мюзиклу і хорового співу.

Здобувши перемогу в 11 сезоні популярного французького шоу-талантів Prodiges у січні 2025 року з арією Моцарта, Монро отримала стипендію €10 тис. Цей успіх дозволив їй підписати контракт із Warner Music та вже за декілька місяців – у листопаді 2025 року – презентувати свій дебютний музичний альбом. Він складається переважно з каверів та класичних творів.

Про що пісня Monroe – Regarde

Regarde в перекладі означає Поглянь. Це емоційний трек, у якому можна почути оперні елементи в поєднанні з сучасним поп-звучанням.

Текст пісні присвячений силі почуттів, які об’єднують людей попри всі відмінності та труднощі. Це заклик відкритися любові і не боятися бути справжнім.

Monroe – Regarde: переклад пісні Поглянь

***

Коли загораються ліхтари по всьому Парижу

А вулиці порожніють, я залишуся тут

Я шукала твоєї любові

По всіх передмістях

Я співаю щодня

Подивись на мене, подивись на себе

Ось чим є любов, вона падає на тебе, немов блискавка

Подивись на мене, подивись на себе

Ось чим є любов, ти ніколи у неї не загубишся

Давай, підемо зі мною

Туди, де любов палає так сильно

Давай, ти ж не божевільний

Ти встановлюєш швидкість мого серцебиття

Давай, під проливним дощем

Я скажу людям, що вона є

Я скажу жінкам, чоловікам, дітям

Я скажу цілому світові, в кожній пісні

Я шукала твоєї любові

По всіх передмістях

Я співаю кожен день

Подивись на мене, подивись на себе

Ось чим є любов, вона падає на тебе, немов блискавка

Подивись на мене, подивись на себе

Ось чим є любов, ти ніколи у неї не загубишся

Ось чим є любов, тсс

Вона всюди, тсс

Вона там, там, там

Подивись на мене, подивись на себе

Ось чим є любов, вона падає на тебе, немов блискавка

Подивись на мене

Monroe – Regarde: відео виступу

