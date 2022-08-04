Серпень, 04 в 0:38

Київське Динамо пройшло у кваліфікації Ліги чемпіонів австрійський Штурм.

Матч відбувся у місті Лодзь, Польща, що вважається домашнім для української команди через розпочату Росію війну.

Українці змогли обіграти австрійців у володінні м’ячем у першому таймі, проте гострих моментів біля воріт Штурму створити не виходило. При цьому на 28-й хвилині Владислав Дубінчак все ж таки спробував прострілити з лівого флангу, а Олександр Караваєв забив гол за спину голкіпера Штурма.

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Серед австрійської команди найактивнішим був нападник Расмус Хойлунн, проте це не допомогло його команді набрати бодай одне очко на табло.

Другий тайм був для української команди такий самий із домінування, що кілька разів могло розірвати дистанцію з австрійським Штурмом, але рахунок залишився незмінним: Динамо – Штурм – 1:0.

Гол: Караваєв, 28

Склад Динамо: Бущан, Кендзера, Забарний, Попов, Дубінчак (Вівчаренко, 71), Шапаренко, Сидорчук, Буяльський, Караваєв, Бесєдін (Ванат, 83), Шепелєв (Гармаш, 71)

Склад Штурм: Зібенхандль, Газібегович, Аффенгрубер, Вютріх, Данте (Шнегг, 68), Станкович, Хірлендер (Любич, 67), Прасс (Демаку, 78), Хорват, Саркарія, Хойлунн (Ланг, 89)

Попередження: Попов – Вютріх, Хірлендер

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Джерело: X Sport

Фото: FC Dynamo Kyiv