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Факти / Спорт

Усик повністю перейшов на українську мову – дружина боксера

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Усик з дружиною
Фото: Getty Images

Дружина чемпіона світу за версіями WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександра Усика розповіла, що її чоловік повністю перейшов на українську мову.

Про це Катерина Усик розповіла в інтерв’ю YouTube-каналу Київський торт.

Журналіст запропонував Катерині наступне інтерв’ю через пів року записати українською мовою.

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– Давай не через пів року, а раніше? Хочу дуже скоро повернутись в Україну. Я намагаюсь вчити українську.

На жаль, у мене замало практики зараз, бо я перебуваю за кордоном. З дітьми говоримо українською, Саша повністю перейшов на українську мову – у нього непогано виходить, – сказала Усик.

20 серпня у Джидді (Саудівська Аравія) відбудеться бій-реванш між Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа. Українець захищатиме пояси WBO, IBF, IBO та WBA Super. Також переможець отримає пояс The Ring.

Факти ICTV розповідали, де можна онлайн подивитися другий бій Усик – Джошуа.

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Джерело: Київський торт

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