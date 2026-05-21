Марта Бондаренко, редакторка стрічки
1 хв.
Вибухи у Дніпрі: через атаку дронів пошкоджені багатоповерхівки
Пролунали вибухи у Дніпрі. Росіяни атакували місто ударними дронами.
Про це повідомили міський голова Дніпра Борис Філатов та керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Вибухи у Дніпрі 21 травня: що відомо
Зараз дивляться
За попередньою інформацією, пошкоджені два багатоповерхові будинки. Спалахнула пожежа.
Інформація про постраждалих також уточнюється.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.