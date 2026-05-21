Пролунали вибухи у Дніпрі. Росіяни атакували місто ударними дронами.

Про це повідомили міський голова Дніпра Борис Філатов та керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Вибухи у Дніпрі 21 травня: що відомо

За попередньою інформацією, пошкоджені два багатоповерхові будинки. Спалахнула пожежа.

Інформація про постраждалих також уточнюється.

