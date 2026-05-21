Вибухи у Києві пролунали вдень у четвер, 21 травня. Сили ППО працюють по російських дронах.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Вибухи у Києві 21 травня: які наслідки

– У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях, – наголосив він.

Перед цим про рух ворожих безпілотнтиків у напрямку Броварів попередили у Повітряних силах ЗСУ.

Нагадаємо, у неділю, 17 травня, у Києві пролунали вибухи. Росіяни атакували столицю безпілотниками.

У столиці працювали сили ППО. Інформації про влучання та постраждалих немає.

Унаслідок масованої атаки РФ 13-14 травня у Дарницькому районі Києва загинули 24 людини, серед них – троє дітей.

Росіяни влучили ракетою житловий будинок, був зруйнований цілий під’їзд.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 547-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

