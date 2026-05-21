Вибухи у Києві 21 травня: що відомо
Вибухи у Києві пролунали вдень у четвер, 21 травня. Сили ППО працюють по російських дронах.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
Вибухи у Києві 21 травня: які наслідки
– У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях, – наголосив він.
Перед цим про рух ворожих безпілотнтиків у напрямку Броварів попередили у Повітряних силах ЗСУ.
Нагадаємо, у неділю, 17 травня, у Києві пролунали вибухи. Росіяни атакували столицю безпілотниками.
У столиці працювали сили ППО. Інформації про влучання та постраждалих немає.
Унаслідок масованої атаки РФ 13-14 травня у Дарницькому районі Києва загинули 24 людини, серед них – троє дітей.
Росіяни влучили ракетою житловий будинок, був зруйнований цілий під’їзд.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 547-му добу.
