ВАКС залишив у силі запобіжний захід для Андрія Єрмака
- Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід Андрію Єрмаку.
- Ексголова ОП перебуватиме під вартою з альтернативою застави у 140 млн грн.
- САП просила збільшити суму застави до 180 млн грн.
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила у силі рішення про обрання запобіжного заходу для колишнього керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.
Апеляція на запобіжний захід для Єрмака
14 травня Вищий антикорупційний суд обрав Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 140 млн грн.
Перед розглядом апеляції Єрмак сказав, що очікує справедливого суду, адже ми живемо в правовій державі.
Захист Єрмака подав апеляцію у скороченому вигляді через відсутність мотивованого рішення суду.
Сьогодні під час засідання адвокат Андрія Єрмака Ігор Фомін розповідав, що сама підозра є необґрунтованою та й ризики, на які раніше вказувала прокурорка САП, також є необґрунтованими.
Фомін апелював до того, що Андрій Єрмак вже не є посадовцем, і немає жодних ризиків, що він може виїхати за кордон.
Прокурорка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у залі засідання наголосила, що запобіжний захід для Єрмака є недостатнім. Також подано клопотання про зміну суми застави зі 140 млн до 180 млн грн. За словами прокурорки САП, 140 млн грн є недостатніми.
Після того, як суд повернувся із нарадчої кімнати, суддя оголосив, що запобіжний захід ексголові Офісу президента Андрію Єрмаку у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 140 млн грн залишається без змін.
Справа Єрмака: що відомо
11 травня НАБУ та САП оголосили підозру колишньому очільнику ОПУ Андрію Єрмаку у справі про легалізацію 460 млн грн під час будівництва елітних котеджів під Києвом. Наступного дня підозру у цій справі отримали ще шість осіб.
За даними слідства, у 2021–2025 роках підозрювані “відмили” понад 460 млн грн шляхом будівництва котеджного містечка у селищі Козин. Частину грошей для будівництва отримали через так звану пральню, яка, за даними слідства, була підконтрольною бізнесмену — майбутньому власнику однієї з резиденцій.
Після того, як суд визначив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави у 140 млн грн, Єрмак заявив, що не має грошей для внесення застави.