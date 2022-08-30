Серпень, 30 в 16:05

Українська тенісистка Дар’я Снігур сенсаційно обіграла колишню першу ракетку світу, румунку Сімону Халеп на Відкритому чемпіонаті США з тенісу (US Open).

Як поінформували у Федерації тенісу України, Снігур цього року дебютувала в основі US Open і в першому ж колі здобула неймовірну перемогу.

Поєдинок тривав три сети. Снігур обіграла Халеп із рахунком 6:2; 0:6; 6:4. Тобто українка програла другий сет, проте виграла два інші й весь поєдинок загалом.

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Варто зазначити, що в рейтингу Жіночої тенісної асоціації Дар’я Снігур займає 124 позицію, тоді як Сімона Халеп – сьому. Тож українка здобула одну з найбільших перемог у своїй кар’єрі, вперше зустрівшись на корті із суперницею з ТОП-10.

Як інформує американський телеканал CNN, після завершення поєдинку Снігур розплакалася та присвятила свою перемогу Україні.

– Це перемога для України, для всього українського народу, для моєї сім’ї, для моєї команди. Ситуація, звісно, погана. Я стараюся робити все можливе для України, стараюсь підтримувати свою країну. Все не так просто, тому що війна триває. Іноді неможливо грати, але я стараюся робити все можливе, тому що хочу жити в Україні, – наголосила вона після матчу.

Суперницею українки в другому колі Відкритого чемпіонату США, що триває у Нью-Йорку, стала канадська тенісистка Ребекка Маріно.

Варто зазначити, що Дар’я Снігур була чемпіонкою юніорського Вімблдону в 2019 році.

Джерело: Федерація тенісу України