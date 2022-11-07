Шахтар дізнався суперника у стикових матчах Ліги Європи

Листопад, 07 в 14:48

У штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні 7 листопада відбулося жеребкування стикових матчів Ліги Європи-2022/23.

На цій стадії Україна має одного представника – донецький Шахтар у своїй групі у Лізі чемпіонів посів третю сходинку та кваліфікувався в раунд стикових матчів турніру.

Гірники будуть несіяними, як і решта колективів, які посіли треті місця у групах у Лізі чемпіонів. А ось сіяними стали команди, які фінішували другими у квартетах Ліги Європи.

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Результати жеребкування стиків Ліги Європи:

Барселона – Манчестер Юнайтед;

Ювентус – Нант;

Спортинг – Мідтьюлланн;

Шахтар Донецьк – Ренн;

– Ренн; Аякс – Уніон;

Баєр Леверкузен – Монако;

Севілья – ПСВ;

Зальцбург – Рома.

Таким чином, суперником гірників у стиковому раунді ЛЄ стане французький Ренн, який у цьому сезоні двічі обіграв у групі київське Динамо.

Стикові матчі Ліги Європи відбудуться 16 і 23 лютого, причому сіяні клуби гру-відповідь проведуть вдома. Переможець двоматчевого протистояння вийде до 1/8 фіналу ЛЄ.

За регламентом турніру, команди, які виграли свої групи у Лізі Європи, напряму потрапили до раунду 1/8 фіналу Ліги Європи. Це лондонський Арсенал, нідерландський Феєнорд, турецький Фенербахче, іспанські Реал Бетіс та Реал Сосьєдад, бельгійський Уніон Сент-Жілуаз, німецький Фрайбург та угорський Ференцварош.

Фінал турніру запланований на 31 травня 2023 року у Будапешті на Пушкаш Арені.