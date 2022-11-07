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Факти / Спорт

Шахтар дізнався суперника у стикових матчах Ліги Європи

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Селтік - Шахтар
Фото: Getty Images

У штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні 7 листопада відбулося жеребкування стикових матчів Ліги Європи-2022/23.

На цій стадії Україна має одного представника – донецький Шахтар у своїй групі у Лізі чемпіонів посів третю сходинку та кваліфікувався в раунд стикових матчів турніру.

Гірники будуть несіяними, як і решта колективів, які посіли треті місця у групах у Лізі чемпіонів. А ось сіяними стали команди, які фінішували другими у квартетах Ліги Європи.

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Результати жеребкування стиків Ліги Європи:

  • Барселона – Манчестер Юнайтед;
  • Ювентус – Нант;
  • Спортинг – Мідтьюлланн;
  • Шахтар Донецьк – Ренн;
  • Аякс – Уніон;
  • Баєр Леверкузен – Монако;
  • Севілья – ПСВ;
  • Зальцбург – Рома.

Таким чином, суперником гірників у стиковому раунді ЛЄ стане французький Ренн, який у цьому сезоні двічі обіграв у групі київське Динамо.

Стикові матчі Ліги Європи відбудуться 16 і 23 лютого, причому сіяні клуби гру-відповідь проведуть вдома. Переможець двоматчевого протистояння вийде до 1/8 фіналу ЛЄ.

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За регламентом турніру, команди, які виграли свої групи у Лізі Європи, напряму потрапили до раунду 1/8 фіналу Ліги Європи. Це лондонський Арсенал, нідерландський Феєнорд, турецький Фенербахче, іспанські Реал Бетіс та Реал Сосьєдад, бельгійський Уніон Сент-Жілуаз, німецький Фрайбург та угорський Ференцварош.

Фінал турніру запланований на 31 травня 2023 року у Будапешті на Пушкаш Арені.

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