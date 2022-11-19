Листопад, 19 в 17:28

ФІФА представила офіційний гімн чемпіонату світу-2022 з футболу у Катарі.

Офіційною піснею Мундіалю став сингл Tukoh Taka, який виконали хіп-хоп співачка Нікі Мінаж, колумбійський виконавець Малума та ліванська співачка Міріам Фарес.

Пісня Tukoh Taka виконується трьома мовами – англійською, іспанською та арабською.

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У кліпі окрім самих виконавців можна побачити вболівальників та нарізки з футбольних матчів.

Відомо, що Малума та Міріам Фарес виступлять на відкритті фан-фестивалю ФІФА в Досі в суботу, 20 листопада.

Презентація офіційного саундтреку Мундіалю у Катарі відбулася ще у квітні. Його записало тріо Trinidad Cardona, Davido та Aisha. Трек називається Hayya Hayya (Better Together).

Чемпіонат світу з футболу стартує 20 листопада і триватиме до 18 грудня.

Раніше повідомлялося, що на церемонії відкриття виступлять Шакіра, Дуа Ліпа, Black Eyed Peas та BTS.

Пізніше стало відомо, що Шакіра відмовилася, а Дуа Ліпа спростувала інформацію щодо свого виступу та заявила, що підтримуватиме збірну Англії вдома. Офіційно підтверджено виступ одного учасника BTS – Чонгука. Подробиць щодо Black Eyed Peas поки немає.