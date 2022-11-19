Виконується трьома мовами: ФІФА презентувала гімн ЧС-2022
ФІФА представила офіційний гімн чемпіонату світу-2022 з футболу у Катарі.
Офіційною піснею Мундіалю став сингл Tukoh Taka, який виконали хіп-хоп співачка Нікі Мінаж, колумбійський виконавець Малума та ліванська співачка Міріам Фарес.
Пісня Tukoh Taka виконується трьома мовами – англійською, іспанською та арабською.
У кліпі окрім самих виконавців можна побачити вболівальників та нарізки з футбольних матчів.
Відомо, що Малума та Міріам Фарес виступлять на відкритті фан-фестивалю ФІФА в Досі в суботу, 20 листопада.
Презентація офіційного саундтреку Мундіалю у Катарі відбулася ще у квітні. Його записало тріо Trinidad Cardona, Davido та Aisha. Трек називається Hayya Hayya (Better Together).
Чемпіонат світу з футболу стартує 20 листопада і триватиме до 18 грудня.
Раніше повідомлялося, що на церемонії відкриття виступлять Шакіра, Дуа Ліпа, Black Eyed Peas та BTS.
Пізніше стало відомо, що Шакіра відмовилася, а Дуа Ліпа спростувала інформацію щодо свого виступу та заявила, що підтримуватиме збірну Англії вдома. Офіційно підтверджено виступ одного учасника BTS – Чонгука. Подробиць щодо Black Eyed Peas поки немає.