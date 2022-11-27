Листопад, 27 в 14:52

Збірна Японія несподівано поступилася Коста-Ріці у другому турі групового етапу чемпіонату світу з футболу у Катарі. Зустріч відбулася на стадіоні Ахмад бін Алі в Ель-Раяні та завершилася мінімальною перемогою костаріканців з рахунком 1:0.

У першому турі команда Моріясу Хадзіме сенсаційно обіграла збірну Німеччини (2:1) та стала одним з претендентів на вихід у плей-оф. А ось Коста-Ріка була розгромлена та принижена Іспанією з рахунком 7:0 і, ймовірно, прагнула реабілітації в очах своїх вболівальників.

Перший тайм видався млявим – костариканці більше володіли м’ячем, а японці намагалися відповідати контратаками. Але небезпечних моментів жодна з команд так і не створила.

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Після перерви сині самураї стали діяти активніше та багато атакували. Костаріканці щільно оборонялися, а наприкінці й зовсім забили гол, скориставшись помилкою суперника у середині поля.

Героєм для Коста-Ріки став Кейшер Фуллер, який пробив точно у дальній кут воріт. Голкіпер японців Сюїті Гонда дістався м’яча, але виручити свою команду не зумів.

Відео огляд Японія – Коста-Ріка – 0:1

В іншому матчі квартету Е сьогодні, 27 листопада, зустрінуться команди Іспанії та Німеччини. Ця гра запланована на 21.00 за київським часом.

Наразі три команди групи Іспанія, Японія та Коста-Ріка мають по три очки і ділять першу, другу та третю сходинки відповідно. Німеччина наразі замикає турнірну таблицю без набраних очок.