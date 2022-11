Португалія-Уругвай: на поле вибіг фанат у футболці з написом Save Ukraine та прапором ЛГБТ

Поєдинок Португалії проти Уругваю на чемпіонаті світу з футболу зупинили ненадовго через те, що на поле вибіг вболівальник з прапором ЛГБТ-спільноти.

Інцидент стався за кілька хвилин до того, як Португалія повела в рахунку 1:0 завдяки голу Бруну Фернандеша.

Фанат, який вибіг з прапором, також був одягнений у футболку з написом Save Ukraine (Врятуйте Україну) спереду, а на спині був напис Respect for Iranian woman (Повага іранським жінкам).

Охорона стадіону спіймала фаната та вивела з поля. А головний арбітр матчу Аліреза Фагані підняв прапор та прибрав його з поля зору поля.

This pitch invader during the Portugal-Uruguay match was holding a rainbow flag.

The front of his shirt read ‘Save Ukraine’ and the back read ‘Respect For Iranian Women’. pic.twitter.com/DeHDf4jQ7S

— ESPN FC (@ESPNFC) November 28, 2022