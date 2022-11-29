Португалія-Уругвай: на поле вибіг фанат у футболці з написом Save Ukraine та прапором ЛГБТ

Листопад, 28 в 23:30

Поєдинок Португалії проти Уругваю на чемпіонаті світу з футболу зупинили ненадовго через те, що на поле вибіг вболівальник з прапором ЛГБТ-спільноти.

Інцидент стався за кілька хвилин до того, як Португалія повела в рахунку 1:0 завдяки голу Бруну Фернандеша.

Фанат, який вибіг з прапором, також був одягнений у футболку з написом Save Ukraine (Врятуйте Україну) спереду, а на спині був напис Respect for Iranian woman (Повага іранським жінкам).

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Охорона стадіону спіймала фаната та вивела з поля. А головний арбітр матчу Аліреза Фагані підняв прапор та прибрав його з поля зору поля.

This pitch invader during the Portugal-Uruguay match was holding a rainbow flag. The front of his shirt read ‘Save Ukraine’ and the back read ‘Respect For Iranian Women’. pic.twitter.com/DeHDf4jQ7S — ESPN FC (@ESPNFC) November 28, 2022

ФІФА потрапила під критику після рішення карати команди, які збиралися виходити на матчі, використовуючи символіку ЛГБТК+ спільноти. Сім збірних спершу планували провести кампанію OneLove, але відмовилися від свого рішення після того, як дізналися, що їхні капітани отримали б жовту картку в разі виходу на поле з пов’язкою у веселкових кольорах.

В катарському оргкомітеті турніру звинуватив команди, які хотіли вийти на поле з пов’язкою OneLove, у тому, що вони надсилають “дуже суперечливе повідомлення” ісламському та арабському світу.

Генеральним секретарем верховного комітету з проведення та спадщини ЧС-2022 Хасан аль-Таваді, сказав, що у нього є “проблема” з позицією семи країн щодо капітанської пов’язки, оскільки він розглядає це як протест проти ісламських цінностей, хоча ісламська країна проводить подію такого масштабу.

Сама гра завершилася перемогою збірної Португалії над Уругваєм з рахунком 2:0. У компенсований арбітром час до другого тайму Фернандеш відзначився дублем.

Відео огляд Португалія – Уругвай – 2:0

Перемога гарантувала підопічним Фернанду Сантуша вихід у плей-оф.

В іншому матчі кварту Н збірна Південної Кореї поступилася команді Гани. Команди на двох забили п’ять м’ячів.

Наразі Португалія (6) йде на першій сходинці, друга Гана (3), далі Південна Корея (1) і замикає турнірну таблицю групи Уругвай (1).