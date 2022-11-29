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Факты / Спорт

Португалия-Уругвай: на поле выбежал фанат в футболке с надписью Save Ukraine и флагом ЛГБТ

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Save Ukraine Португалія - Уругвай
Фото: Getty Images

Поединок Португалии против Уругвая на чемпионате мира по футболу остановили ненадолго из-за того, что на поле выбежал болельщик с флагом ЛГБТ-сообщества.

Инцидент произошел за несколько минут до того, как Португалия повела в счете 1:0 благодаря голу Бруна Фернандеша.

Выбежавший с флагом фанат также был одет в футболку с надписью Save Ukraine (Спасите Украину) спереди, а на спине была надпись Respect for Iranian woman (Уважение иранским женщинам).

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Охрана стадиона поймала фаната и вывела с поля. А главный арбитр матча Алиреза Фагани поднял флаг и убрал его из виду поля зрения.

ФИФА попала под критику после решения наказывать команды, которые собирались выходить на матчи, используя символику ЛГБТК+ сообщества. Семь сборных сначала планировали провести кампанию OneLove, но отказались от своего решения после того, как узнали, что их капитаны получили бы желтую карточку в случае выхода на поле с повязкой в ​​радужных цветах.

В катарском оргкомитете турнира обвинил команды, которые хотели выйти на поле с повязкой OneLove, в том, что они посылают “очень противоречивое сообщение” исламскому и арабскому миру.

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Генеральный секретарь верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 Хасан аль-Тавади сказал, что у него есть “проблема” с позицией семи стран относительно капитанской повязки, поскольку он рассматривает это как протест против исламских ценностей, хотя исламская страна проводит событие такого масштаба.

Сама игра завершилась победой сборной Португалии над Уругваем со счетом 2:0. В компенсированное арбитром время до второго тайма Фернандеш отметился дублем.

Видео обзор Португалия — Уругвай — 2:0

Победа гарантировала подопечным Фернанду Сантуша выход в плей-офф.

В другом матче кварта Н сборная Южной Кореи уступила команде Ганы. Команды на двоих забили пять мячей.

В настоящее время Португалия (6) идет на первой строчке, вторая Гана (3), далее Южная Корея (1) и замыкает турнирную таблицу группы Уругвай (1).

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