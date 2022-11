Португалия-Уругвай: на поле выбежал фанат в футболке с надписью Save Ukraine и флагом ЛГБТ

Поединок Португалии против Уругвая на чемпионате мира по футболу остановили ненадолго из-за того, что на поле выбежал болельщик с флагом ЛГБТ-сообщества.

Инцидент произошел за несколько минут до того, как Португалия повела в счете 1:0 благодаря голу Бруна Фернандеша.

Выбежавший с флагом фанат также был одет в футболку с надписью Save Ukraine (Спасите Украину) спереди, а на спине была надпись Respect for Iranian woman (Уважение иранским женщинам).

Охрана стадиона поймала фаната и вывела с поля. А главный арбитр матча Алиреза Фагани поднял флаг и убрал его из виду поля зрения.

This pitch invader during the Portugal-Uruguay match was holding a rainbow flag.

The front of his shirt read ‘Save Ukraine’ and the back read ‘Respect For Iranian Women’. pic.twitter.com/DeHDf4jQ7S

— ESPN FC (@ESPNFC) November 28, 2022