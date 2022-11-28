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Факти / Спорт

Гольова феєрія на ЧС-2022: Гана дотиснула Південну Корею у другому турі

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Чо Ки Син ЧС-2022
Фото: Getty Images

Збірна Гани обіграла команду Південної Кореї у матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу з футболу у Катарі. Зустріч відбулася на стадіоні Ед’юкейшн Сіті в Ер-Раяні та завершилася перемогою африканської збірної з рахунком 3:2.

Підопічні Паулу Бенту дуже активно розпочали матч, майже не покидаючи половини поля суперника. Шукаючи шлях до воріт ганського голкіпера Лоуренса Аті-Зігі, корейці провели сім кутових, але без реальної небезпеки.

Тоді ганці скористалися футбольним правилом – не забиваєш ти, забивають тобі. І в першій же атаці на 24-й хвилині вразили ворота Син Гю Кіма завдяки точному удару Мохаммеда Салісу.

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А ще через десять Мохаммед Кудус подвоїв перевагу команди Гани, шокувавши як футболістів суперника, так і фанатів корейської збірної на стадіоні.

Після перерви на полі збірна Кореї стала діяла ще активніше і результативніше. У другому таймі на 57-й хвилині на поле вийшов Лі Кан Ін, який відразу ж підключився до атаки і віддав результативний пас на Чо Ки Сина.

24-річний форвард головою відправив м’яча у сітку воріт Гани, скоротивши відставання в рахунку. Для воїнів Теджу, як називають збірну Кореї, цей гол став першим на ЧС-2022.

А ще через три хвилини Чо оформив дубль та зрівняв рахунок. Однак на 68-й хвилині дубль на свій рахунок записав Кудус, точний удар якого дозволив африканцям знову вийти вперед.

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Завдяки перемозі Гана набрала три очки та піднялася на другу сходинку, Південна Корея (1) поки остання. В іншому матчі квартету F Португалія зустрінеться з Уругваєм.

У першому турі Південна Корея розписала нічию з Уругваєм, а Португалія взяла гору над збірною Гани.

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