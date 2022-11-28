Листопад, 28 в 17:43

Збірна Гани обіграла команду Південної Кореї у матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу з футболу у Катарі. Зустріч відбулася на стадіоні Ед’юкейшн Сіті в Ер-Раяні та завершилася перемогою африканської збірної з рахунком 3:2.

Підопічні Паулу Бенту дуже активно розпочали матч, майже не покидаючи половини поля суперника. Шукаючи шлях до воріт ганського голкіпера Лоуренса Аті-Зігі, корейці провели сім кутових, але без реальної небезпеки.

Тоді ганці скористалися футбольним правилом – не забиваєш ти, забивають тобі. І в першій же атаці на 24-й хвилині вразили ворота Син Гю Кіма завдяки точному удару Мохаммеда Салісу.

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А ще через десять Мохаммед Кудус подвоїв перевагу команди Гани, шокувавши як футболістів суперника, так і фанатів корейської збірної на стадіоні.

Після перерви на полі збірна Кореї стала діяла ще активніше і результативніше. У другому таймі на 57-й хвилині на поле вийшов Лі Кан Ін, який відразу ж підключився до атаки і віддав результативний пас на Чо Ки Сина.

24-річний форвард головою відправив м’яча у сітку воріт Гани, скоротивши відставання в рахунку. Для воїнів Теджу, як називають збірну Кореї, цей гол став першим на ЧС-2022.

А ще через три хвилини Чо оформив дубль та зрівняв рахунок. Однак на 68-й хвилині дубль на свій рахунок записав Кудус, точний удар якого дозволив африканцям знову вийти вперед.

Завдяки перемозі Гана набрала три очки та піднялася на другу сходинку, Південна Корея (1) поки остання. В іншому матчі квартету F Португалія зустрінеться з Уругваєм.

У першому турі Південна Корея розписала нічию з Уругваєм, а Португалія взяла гору над збірною Гани.