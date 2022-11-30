Хіміотерапія не дає результатів: Пеле ушпиталили до лікарні Сан-Паулу
Легенду світового футболу Пеле позапланово ушпиталили до лікарні Альберта Ейнштейна на півдні Сан-Паулу (Бразилія).
Телеканал ESPN Brasil повідомив, що у Пеле діагностували генералізований набряк тіла, серцеву недостатність, а також сплутаність свідомості, через що він не може самостійно про себе піклуватися.
Зазначається, що хіміотерапія, проведена Пеле протягом останніх кількох місяців, не показала результатів.
Наразі 82-річний Пеле проходить спеціальне обстеження та здає необхідні тести для більш глибокої оцінки проблем зі здоров’ям. Коли лікарі зможуть виписати з лікарні Короля футболу – невідомо.
Востаннє Пеле шпиталізували у квітні цього року. Тоді він пробув у лікарні кілька днів, поки стан не стабілізували.
У вересні 2021 року у Пеле діагностували пухлину товстої кишки, через проблеми з якою його ушпиталили у квітні 2022 року. Також у нього були проблеми зі здоров’ям після операції із заміни кульшового суглоба, а також через захворювання нирок та передміхурової залози.
Пеле – триразовий чемпіон світу у складі збірної Бразилії. Він брав золоті медалі на Мундіалях у 1958, 1962 та 1970 роках.