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Факти / Спорт

Хіміотерапія не дає результатів: Пеле ушпиталили до лікарні Сан-Паулу

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Пеле
Фото: Depositphotos

Легенду світового футболу Пеле позапланово ушпиталили до лікарні Альберта Ейнштейна на півдні Сан-Паулу (Бразилія).

Телеканал ESPN Brasil повідомив, що у Пеле діагностували генералізований набряк тіла, серцеву недостатність, а також сплутаність свідомості, через що він не може самостійно про себе піклуватися.

Зазначається, що хіміотерапія, проведена Пеле протягом останніх кількох місяців, не показала результатів.

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Наразі 82-річний Пеле проходить спеціальне обстеження та здає необхідні тести для більш глибокої оцінки проблем зі здоров’ям. Коли лікарі зможуть виписати з лікарні Короля футболу – невідомо.

Востаннє Пеле шпиталізували у квітні цього року. Тоді він пробув у лікарні кілька днів, поки стан не стабілізували.

У вересні 2021 року у Пеле діагностували пухлину товстої кишки, через проблеми з якою його ушпиталили у квітні 2022 року. Також у нього були проблеми зі здоров’ям після операції із заміни кульшового суглоба, а також через захворювання нирок та передміхурової залози.

Пеле – триразовий чемпіон світу у складі збірної Бразилії. Він брав золоті медалі на Мундіалях у 1958, 1962 та 1970 роках.

Джерело: ESPN
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