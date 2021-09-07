Король футболу бразилець Пеле успішно переніс операцію з видалення пухлини у товстій кишці. Про це екс-футболіст написав у соціальній мережі Instagram.

— Велике спасибі за добрі повідомлення, друзі. Дякую Богові за те, що відчуваю себе дуже добре і за те, що дозволив доктору Фабіу і доктору Мігелю подбати про моє здоров’я. Минулої суботи я переніс операцію, щоб позбутися від підозрілого новоутворення в товстій кишці, – написав 80-річний Пеле.

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Він додав, що пухлину виявили минулого тижня під час медичних тестів.

— На щастя, я звик святкувати великі перемоги разом з вами. Я вийду на цей матч з посмішкою на обличчі, з великим оптимізмом і радістю життя завдяки любові моєї сім’ї та друзів, – зазначив легенда футболу.

Рішення про операцію ухвалили негайно та прооперували Пеле 4 вересня у лікарні міста Сан-Паулу у Бразилії. Наразі він перебуває у реанімації, звідки його мають перевести 7 вересня.

У 2019 році Пеле госпіталізували до однієї з клінік Парижа. Причиною стали приступи лихоманки, спричинені правцем.