Король футболу бразилець Пеле успішно переніс операцію з видалення пухлини у товстій кишці. Про це екс-футболіст написав у соціальній мережі Instagram.
— Велике спасибі за добрі повідомлення, друзі. Дякую Богові за те, що відчуваю себе дуже добре і за те, що дозволив доктору Фабіу і доктору Мігелю подбати про моє здоров’я. Минулої суботи я переніс операцію, щоб позбутися від підозрілого новоутворення в товстій кишці, – написав 80-річний Пеле.
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Він додав, що пухлину виявили минулого тижня під час медичних тестів.
— На щастя, я звик святкувати великі перемоги разом з вами. Я вийду на цей матч з посмішкою на обличчі, з великим оптимізмом і радістю життя завдяки любові моєї сім’ї та друзів, – зазначив легенда футболу.
Рішення про операцію ухвалили негайно та прооперували Пеле 4 вересня у лікарні міста Сан-Паулу у Бразилії. Наразі він перебуває у реанімації, звідки його мають перевести 7 вересня.
У 2019 році Пеле госпіталізували до однієї з клінік Парижа. Причиною стали приступи лихоманки, спричинені правцем.
Пеле вважається одним із найкращих футболістів в історії. Він допоміг збірній Бразилії завоювати чемпіонство світу у 1958, 1962 і 1970 роках.
Пеле є досі найкращим бомбардиром селесао – на його рахунку 77 голів.