Грудень, 05 в 19:48

Збірна Хорватії обіграла Японію та вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу з футболу-2022. У матчі 1/8 фіналу картаті на стадіоні Ель Джануб в Ель-Вакрі взяли гору над синіми самураями після серії пенальті – 1:1 (3:1).

Рахунок у матчі відкрила збірна Японії наприкінці першої половину зустрічі. Автором голу у ворота Домініка Ліваковича став Дайзен Маеда, якому асистував Мая Йосіда.

Після перерви картаті змогли досить швидко зрівняти рахунок. На 55-й хвилині Іван Перішич головою замкнув навіс від Деяна Ловрена.

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В основний час команди не змогли виявити сильнішого, тому розпочалися екстра-тайми. Та рахунок залишався незмінним, і переможця визначили у серії пенальті, де чіткіше пробивали гравці збірної Хорватії.

Справжнім героєм для хорватів став голкіпер Домінік Лівакович, який взяв три одинадцятиметрових удари футболістів збірної Японії.

Цікаво, що сім із восьми останніх матчів хорватів у плей-оф великих турнірів, починаючи з Євро-2008, переходили в екстра-тайми. В основний час завершилася лише фінальна гра Мундіалю у 2018 році проти команди Франції.

Японія та Хорватія проводили третій очний поєдинок на ЧС за 24 роки.

Таким чином у чвертьфіналі Хорватія зустрінеться з переможцем пари Бразилія – Південна Корея. Цей матч відбудеться сьогодні, 5 грудня, о 21.00 за київським часом.