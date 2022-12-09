Грудень, 09 в 19:56

Збірна Хорватії обіграла команду Бразилії та вийшла до півфіналу чемпіонату світу у Катарі. Зустріч у межах 1/4 фіналу відбулася на стадіоні Ед’юкейшн-Сіті в Ер-Раяні та завершилася на користь підопічних Златко Далича з рахунком 1:1 (пен. 4:2).

Перший тайм минув без голів та небезпечних моментів біля обох воріт, хоча бразильці записали до свого активу три удари у площину воріт.

У другому таймі пентакампеони додали в атаці та створили кілька небезпечних моментів біля воріт суперника. Вразити ворота Домініка Ліваковича намагалися кілька разів Неймар та Лукас Пакета, але голкіпер картатих щоразу демонстрував майстер-клас.

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Так гра перейшла в екстра-тайми, де бразильцям вдалося розмочити рахунок на табло. Неймар на межі штрафного майданчика перепасувався з Пакетою, а потім проскочив повз воротаря і пробив під поперечку з гострого кута.

Хорвати зрівняли на 116-й хвилині після голу Бруно Петкович. М’яч після його удару рикошетом від ноги захисника залетів у кут воріт.

За вихід у фінал збірна Хорватії посперечається з переможцем пари Нідерланди – Аргентина. Цей матч відбудеться сьогодні, 9 грудня, о 21.00 за київським часом.