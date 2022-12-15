Франція вийшла до фіналу ЧС-2022, обігравши Марокко

Грудень, 14 в 23:01

Збірна Франції обіграла команду Марокко у півфіналі чемпіонату світу з футболу та зіграє у вирішальному матчі турніру. Зустріч відбулася на стадіоні Ель-Байт в Ель-Хаурі та закінчилася перемогою підопічних Дід’є Дешама з рахунком 2:0.

Чинні чемпіони світу забили швидкий гол у грі вже на п’ятій хвилині. У воротах марокканців відзначився захисник Тео Ернандес. До цього матчу збірна Марокко не пропустила жодного голу від суперника на ЧС-2022.

Раніше єдиний м’яч, який пропустив голкіпер Бону був автоголом від захисника Наїфа Агера у матчі проти Канади на стадії групового етапу.

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На 80-й хвилині французи пішли в атаку лівим флангом. Кіліан Мбаппе обіграв кілька гравців суперника та відпасував низом на свіженького Рандаля Коло Муані, який відправив м’яч у порожні ворота.

Отож, збірна Франції 18 грудня спробує захистити реноме найкращої футбольної команди світу у матчі проти збірної Аргентини. Напередодні альбіселесте розгромили у півфіналі збірну Хорватії (3:0). Фінал відбудеться на стадіоні Лусаїл.

Матч за третє місце відбудеться у суботу, 17 грудня, на стадіоні Халіфа у Досі. У ньому зійдуться команди Хорватії та Марокко.