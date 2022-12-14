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Факти / Спорт

Аргентина розгромила Хорватію і стала першим фіналістом ЧС-2022

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
збірна Аргентини чс-2022
Фото: Getty Images

Збірна Аргентини здолала команду Хорватії у матчі півфіналу чемпіонату світу з футболу-2022 та вийшла у фінал турніру. Зустріч відбулася на стадіоні Лусаїл в однойменному місті та завершилася перемогою альбіселесте з рахунком 3:0.

Перший гол у зустрічі на 39-й хвилині забив капітан аргентинської збірної Ліонель Мессі, реалізувавши пенальті.

Рефері призначив 11-метровий удар за те, що голкіпер хорватів Домінік Лівакович зніс Хуліана Альвареса під час виходу один на один, хоча аргентинець завдав удару до фолу.

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Через п’ять хвилин підопічні Ліонеля Скалоні подвоїли перевагу після голу Хуліана Альвареса.

У другому таймі Альварес став автором дублю, який відправив м’яча у лівий нижній кут воріт суперника після пасу від Мессі.

У фіналі аргентинці зустрінуться з переможцями пари Франція – Марокко. Ця гра відбудеться 14 грудня о 21:00 за київським часом.

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