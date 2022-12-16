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ФІФА відхилила запит Зеленського виступити зі зверненням перед фіналом ЧС-2022 з футболу

Юля Захарченко, редакторка стрічки
ФІФА логотип
Фото: Depositphotos

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відхилила прохання президента України Володимира Зеленського виступити з посланням про мир на фіналі Чемпіонату світу 2022, який відбудеться у неділю, 18 грудня.

За даними анонімного джерела CNN, в Офісі президента пропонують звернутися через відеозв’язок до вболівальників на стадіоні у Катарі напередодні гри, проте негативна відповідь викликала сильне здивування.

– Ми думали, що ФІФА хоче використовувати свою платформу для загального блага, – зазначає джерело у коментарі.

Відомо, що переговори між Україною та керівним органом спорту ще тривають.

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Джерело: CNN
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