ФІФА відхилила запит Зеленського виступити зі зверненням перед фіналом ЧС-2022 з футболу
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відхилила прохання президента України Володимира Зеленського виступити з посланням про мир на фіналі Чемпіонату світу 2022, який відбудеться у неділю, 18 грудня.
За даними анонімного джерела CNN, в Офісі президента пропонують звернутися через відеозв’язок до вболівальників на стадіоні у Катарі напередодні гри, проте негативна відповідь викликала сильне здивування.
– Ми думали, що ФІФА хоче використовувати свою платформу для загального блага, – зазначає джерело у коментарі.
Відомо, що переговори між Україною та керівним органом спорту ще тривають.
Київ неодноразово намагався використати світові події, незалежно від їхньої тематики, щоб утримувати увагу до повномасштабної війни в Україні та надання подальшої підтримки від інших країн.