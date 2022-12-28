Кімнату у студмістечку, де жив Мессі під час ЧС-2022, перетворять на музей

Грудень, 28 в 13:35

Кімнату, в якій під час чемпіонату світу з футболу у Катарі проживав капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі, перетворять на музей.

Про це повідомив Катарський університет на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

На Мундіалі у Катарі альбіселесте проживали у студмістечку. Тоді кампус університету оформили в біло-блакитних кольорах Аргентини та повісили на стінах джерсі гравців.

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Наразі приміщення університету все ще заповнене символікою збірної Аргентини та речами, пов’язаними з футболістами, а також автографами.

Мессі проживав у номері B201, розрахованому на двох осіб. За інформацією Sports Illustrated, капітан збірної мешкав упродовж майже всього Мундіалю у ній сам, але напередодні фіналу до нього поселився колишній футболіст Серхіо Аґуеро, який прибув на ЧС як спеціальний гість.

Решту кімнат знову використовуватимуть студенти.

У фіналі чемпіонату світу Аргентина обіграла Францію у серії пенальті після 3:3 за підсумками основного та компенсованого часу.

Джерело: Qatar University