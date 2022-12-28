Комнату в студгородке, где жил Месси во время ЧМ-2022, превратят в музей

Декабрь, 28 в 13:35

Комнату, в которой во время чемпионата мира по футболу в Катаре проживал капитан сборной Аргентины Лионель Месси, превратят в музей.

Об этом сообщил Катарский университет на своей странице в социальной сети Facebook.

На Мундиале в Катаре альбиселесте проживали в студгородке. Тогда кампус университета оформили в бело-голубых цветах Аргентины и повесили на стенах джерси игроков.

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Помещение университета все еще заполнено символикой сборной Аргентины и вещами, связанными с футболистами, а также автографами.

Месси проживал в номере B201, рассчитанном на двух человек. По информации Sports Illustrated, капитан сборной жил на протяжении почти всего Мундиаля в ней сам, но накануне финала к нему подселился бывший футболист Серхио Агуэро, прибывший на ЧМ как специальный гость.

Остальные комнаты снова будут использовать студенты.

В финале чемпионата мира Аргентина обыграла Францию в серии пенальти после 3:3 по итогам основного и компенсированного времени.

Источник: Qatar University