Комнату в студгородке, где жил Месси во время ЧМ-2022, превратят в музей
Комнату, в которой во время чемпионата мира по футболу в Катаре проживал капитан сборной Аргентины Лионель Месси, превратят в музей.
Об этом сообщил Катарский университет на своей странице в социальной сети Facebook.
На Мундиале в Катаре альбиселесте проживали в студгородке. Тогда кампус университета оформили в бело-голубых цветах Аргентины и повесили на стенах джерси игроков.
Помещение университета все еще заполнено символикой сборной Аргентины и вещами, связанными с футболистами, а также автографами.
Месси проживал в номере B201, рассчитанном на двух человек. По информации Sports Illustrated, капитан сборной жил на протяжении почти всего Мундиаля в ней сам, но накануне финала к нему подселился бывший футболист Серхио Агуэро, прибывший на ЧМ как специальный гость.
Остальные комнаты снова будут использовать студенты.
В финале чемпионата мира Аргентина обыграла Францию в серии пенальти после 3:3 по итогам основного и компенсированного времени.
Источник: Qatar University