Захисник збірної України та київського Динамо Ілля Забарний підписав контракт із англійським клубом Борнмут.

Про підписання угоди клубу АПЛ з 20-річним футболістом повідомив інсайдер Фабріціо Романо, оприлюднивши фото, як гравець підписує документи.

Захисник підпише контракт до літа 2028 року. За інформацією журналіста Ніколо Скіри, сума трансферу становитиме €27 млн.

У поточному сезоні Забарний провів 25 матчів у всіх турнірах і не відзначився результативними діями. Портал Transfermarkt оцінює 20-річного українця у €15 млн.

EXCLUSIVE: Ilya Zabarnyi here signing the contract as Bournemouth player, deal revealed yesterday — and finally completed. #DeadlineDay

Deal valid until June 2028, huge one for Bournemouth with excellent recruiting again after Hamed Traoré.

Here we go confirmed pic.twitter.com/k2OuCk7rK3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2023