Захисник Динамо Забарний підписав контракт з клубом АПЛ
Захисник збірної України та київського Динамо Ілля Забарний підписав контракт із англійським клубом Борнмут.
Про підписання угоди клубу АПЛ з 20-річним футболістом повідомив інсайдер Фабріціо Романо, оприлюднивши фото, як гравець підписує документи.
Захисник підпише контракт до літа 2028 року. За інформацією журналіста Ніколо Скіри, сума трансферу становитиме €27 млн.
У поточному сезоні Забарний провів 25 матчів у всіх турнірах і не відзначився результативними діями. Портал Transfermarkt оцінює 20-річного українця у €15 млн.
EXCLUSIVE: Ilya Zabarnyi here signing the contract as Bournemouth player, deal revealed yesterday — and finally completed. #DeadlineDay
Deal valid until June 2028, huge one for Bournemouth with excellent recruiting again after Hamed Traoré.
Here we go confirmed pic.twitter.com/k2OuCk7rK3
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2023
Футбольний клуб Борнмут бореться за виживання в англійській прем’єр-лізі, але разом із ними ще вісім команд із різницею у три очки.
Забарний став п’ятим представником України, який продовжить свої кар’єрні виступи в Англії. Раніше лави лондонського Челсі поповнив Михайло Мудрик. Його трансфер із донецького Шахтаря став найдорожчим в історії українського футболу.