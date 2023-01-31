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Факти / Спорт

Захисник Динамо Забарний підписав контракт з клубом АПЛ

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Ілля Забарний
Фото: Getty Images

Захисник збірної України та київського Динамо Ілля Забарний підписав контракт із англійським клубом Борнмут.

Про підписання угоди клубу АПЛ з 20-річним футболістом повідомив інсайдер Фабріціо Романо, оприлюднивши фото, як гравець підписує документи.

Захисник підпише контракт до літа 2028 року. За інформацією журналіста Ніколо Скіри, сума трансферу становитиме €27 млн.

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У поточному сезоні Забарний провів 25 матчів у всіх турнірах і не відзначився результативними діями. Портал Transfermarkt оцінює 20-річного українця у €15 млн.

Футбольний клуб Борнмут бореться за виживання в англійській прем’єр-лізі, але разом із ними ще вісім команд із різницею у три очки.

Забарний став п’ятим представником України, який продовжить свої кар’єрні виступи в Англії. Раніше лави лондонського Челсі поповнив Михайло Мудрик. Його трансфер із донецького Шахтаря став найдорожчим в історії українського футболу.

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