Лютий, 16 в 13:02

Донецький Шахтар зустрінеться з французьким Ренном у матчі плейоф Ліги Європи. Гра відбудеться 16 лютого у Варшаві на стадіоні Стадіоні Війська Польського.

Початок матчу о 19:45 за київським часом.

Де дивитися Шахтар – Ренн?

Вболівальники мають змогу подивитися гру в прямому ефірі на платформі Megogo. Гру покаже канал Megogo Футбол 1. Матч також можна буде побачити на платформі Volia TV.

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У цифровому мовленні Т2 матчі гірників у єврокубку не транслюватимуть.

Прогноз букмекерів на гру Шахтар – Ренн

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Бруно Женезіо. На перемогу червоно-чорних приймають ставки з коефіцієнтом 2.25. Успіх Шахтаря оцінюють в 3.35. Нічийний результат зустрічі в основний час — 3.45.

Матч довірили судити бригаді арбітрів на чолі з боснійським рефері Ірфаном Пельто. Йому асистуватимуть співвітчизники: Сенад Ібрасимбегович та Давор Бельо. Четвертий арбітр – Мілош Гігович.

За систему VAR відповідатиме арбітр з Італії – Марко Гвіда.

Матч-відповідь команд відбудеться за тиждень, 23 лютого, у французькому Ренні на Стад де ла Рут де Лор’ян.

Раніше УЄФА змінив регламент турніру. Відтепер команди, які виграли свої групи у Лізі Європи, напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Команди, що посіли друге місце у ЛЄ та третє у групі ЛЧ, грають у раунді плейоф.

Фото: ФК Шахтар