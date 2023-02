У Парижі відбулася церемонія The Best FIFA Football Awards 2022, під час якої були озвучені найкращий футболіст, голкіпер та тренер року за версією Міжнародної федерації футболу.

Найкращим гравцем серед жінок стала іспанка Алексія Путеллас, яка захищає кольори іспанської Барселони. У чоловіків найкращим визнали аргентинця Ліонеля Мессі з ПСЖ.

Нагороду найкращого голкіпера у жінок взяла футболістка збірної Англії та Манчестер Юнайтед Мері Ерпс, у чоловіків вона дісталася аргентинцю Еміліано Мартінесу (Астон Вілла).

Найкращим тренер жіночої команди визнали наставницю збірної Англії Саріну Вігман, а у чоловіків нагороду отримав тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні.

Володарем премії Пушкаша за найкращий гол за підсумками 2022 року за підсумками голосування став футболіст клубу Варта Познань Марцин Олекси. Він виступає у чемпіонаті Польщі серед гравців із ампутованими ногами. Футболісти грають із використанням милиць.

Нагороду фейр-плей отримав грузинський захисник Кремонезе Лука Лочошвілі.

Минулого року, коли він грав за австрійський Вольфсбергер у матчі чемпіонату Австрії проти Аустрії, то врятував життя гравцю суперників Гергу Тайглю, коли той знепритомнів. Лочошвілі виявився поруч і надав першу допомогу Тайглю, витягнувши його язик, щоб той не задихнувся.

Нагороду найкращих фанатів FIFA Fan Award віддали аргентинським вболівальникам.

Також під час церемонії назвали символічну команду року, в якій не знайшлося місця найкращому голкіперу за версією ФІФА.

