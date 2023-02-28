Лютий, 28 в 13:13

Головний тренер молодіжної збірної України та ФК Олександрія Руслан Ротань тимчасово виконуватиме обов’язки головного тренера національної збірної України.

Про це повідомила пресслужба Української федерації футболу.

Повідомляється, що таке рішення затвердив виконком УАФ на пропозицію Комітету національних збірних команд УАФ.

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Угода з Ротанем буде чинною до моменту набрання чинності контракту із Сергієм Ребровим, перемовини з яким за дорученням виконкому проводить адміністрація УАФ.

Також повідомляється, що виконком УАФ погодився з пропозицією Комітету національних збірних команд УАФ провести перемовини із Сергієм Ребровим щодо призначення наставником національної збірної України з укладенням контракту строком до 30 липня 2024 року із можливістю пролонгації за взаємною згодою до 30 липня 2026 року.

Наприкінці грудня почали з’являтися повідомлення, що новим тренером збірної стане Сергій Ребров, який наразі очолює футбольний клуб Аль-Айн із ОАЕ. Тоді ж стало відомо, що контракт з тодішнім наставником синьо-жовтих Олександром Петраковим не пролонгували.

Найближча офіційна гра національної команди має відбутися 26 березня проти команди Англії у межах кваліфікаційного відбору на Євро-2024. Із календарем матчів збірної України на 2023 рік ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.