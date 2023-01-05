Оприлюднено календар матчів збірної України з футболу у 2023 році

Січень, 05 в 17:11

Українська асоціація футболу затвердила календар матчів чоловічої збірної України з футболу на 2023 рік.

У поточному році синьо-жовті візьмуть участь у кваліфікаційному відборі на Євро-2024, де їхніми суперниками будуть команди Італії, Англії, Північної Македонії та Мальти.

У розкладі присутні лише офіційні поєдинки, тоді як інформації про товариські матчі ще немає.

Зараз дивляться

Календар матчів збірної України з футболу на 2023 рік:

26 березня. Англія – Україна

16 червня. Північна Македонія – Україна

19 червня. Україна – Мальта

– Мальта 9 вересня. Україна – Англія

– Англія 12 вересня. Італія – Україна

14 жовтня. Україна – Північна Македонія

– Північна Македонія 17 жовтня. Мальта – Україна

20 листопада. Україна – Італія

В календарі ФІФА на ці матчі виділено п’ять вікон – по дев’ять у березні, червні, вересні, жовтні та листопаді. У цей період часто матчі відбуваються через два дні на третій. Також певна кількість часу виділяється на збір та підготовку до ігор.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року ФІФА оприлюднила оновлений рейтинг національних команд, в якому Україна попри неучасть у ЧС-2022 піднялася на одну позицію. Лідером рейтингу ФІФА залишається збірна Бразилії.