Місія Петракова завершена: у збірної України буде новий головний тренер

Грудень, 26 в 17:08

Новим головним тренером збірної України з футболу стане Сергій Ребров, який наразі очолює футбольний клуб Аль-Айн із ОАЕ.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі.

За його словами, 48-річний фахівець вже погодив деталі особистого контракту з Українською асоціацією футболу.

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За умови, якщо Реброва звільнять з посади в Аль-Айні в березні, то він розпочне виконання обов’язків у національній команді. Якщо він залишиться в Еміратах до червня, то збір проведе його тренерський штаб.

— Це означає, що місія Олександра Петракова у національній команді завершена. Його угода спливає з дня на день, і питання щодо пролонгації не розглядалося на засіданні Виконкому минулого тижня. Хоча у той самий час у молодших командах пролонгували Руслана Ротаня та Сергія Нагорняка, – зазначає Бурбас.

Наразі клуб Реброва в Еміратах демонструє не найкращі результати. Вболівальники Аль-Айну та місцеві журналісти вимагають від керівництва клубу негайної відставки українського фахівця.

У турнірній таблиці чемпіонату ОАЕ Аль-Айн наразі йде лише сьомим після 12 турів, маючи в активі 19 очок. У минулому сезоні Ребров привів клуб до чемпіонства.

Наприкінці березня 2023 року збірна України розпочне участь у кваліфікаційному відборі на чемпіонат Європи з футболу-2024, який відбудеться у Німеччині.

Джерело: Ігор Бурбас