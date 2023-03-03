Березень, 03 в 13:41

Український дует фігуристів, Віолетта Сєрова та Іван Хобта стали бронзовими призерами в парному катанні на юніорському чемпіонаті світу-2023 у канадському Калгарі.

Юніорський ЧС з фігурного катання Сєрова та Хобта розпочали з короткої програми, за яку отримали 58.47 бала.

Після короткої програми українська пара йшла четвертою, але чудовий прокат довільної програми під пісню Бейонсе Halo вивів наших фігуристів на третю позицію. Судді оцінили їхній виступ у 100.92 бала.

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Підсумкова сума балів дуету Сєрова – Хобта становить 159.39 бала.

— Ми дуже раді виступати за Україну. Цей юніорський чемпіонат світу був дуже важливим для нас і для нашої країни. Ми відчуваємо всю підтримку і сподіваємося зробити все можливе на наступних змаганнях, — сказав Іван Хобта під час пресконференції після виступу.

Для України це перша за вісім років медаль в юніорському чемпіонаті світу з фігурного катання. Востаннє це сталося у 2015 році, коли Олександра Назарова та Максим Нікітін посіли третє місце у танцях на льоду.

А ось у парному катанні на юніорському ЧС востаннє наші спортсмени були у першій трійці ще у 2000 році. Тоді Олена Савченко та Станіслав Морозов завоювали золото, а Юлія Обертас та Дмитро Паламарчук взяли срібло.

Фото: ISU Figure Skating