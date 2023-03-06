Повернення Коноплянки і не тільки: відомий список гравців, викликаних на гру проти Англії

Березень, 06 в 14:50

Виконувач обов’язків головного тренера національної збірної України Руслан Ротань оголосив склад гравців, яких викликають на березневий збір для підготовки до першого матчу кваліфікаційного відбору на Євро-2024 проти Англії.

Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.

До нього потрапили 26 виконавців, зокрема 11 легіонерів, які виступають в іноземних клубах.

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У списку є й несподіванки, як от повернення до складу Євгена Коноплянки, який востаннє виступав за синьо-жовтих у вересні 2020 року, а також Віталія Буяльського, який не грав за головну команду з вересня 2021 року.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін, Дмитро Різник (обидва – Шахтар, Донецьк).

Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін, Дмитро Різник (обидва – Шахтар, Донецьк). Захисники: Олександр Караваєв (Динамо, Київ), Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва – Шахтар, Донецьк), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Едуард Соболь (Страсбур, Франція), Олександр Сваток, Едуард Сарапій (обидва – Дніпро-1).

Олександр Караваєв (Динамо, Київ), Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва – Шахтар, Донецьк), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Едуард Соболь (Страсбур, Франція), Олександр Сваток, Едуард Сарапій (обидва – Дніпро-1). Півзахисники: Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі – Шахтар, Донецьк), Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва – Динамо, Київ), Олександр Піхальонок (Дніпро-1), Андрій Ярмоленко (Аль-Айн, ОАЕ), Руслан Маліновський (Олімпік Марсель, Франція), Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Михайло Мудрик (Челсі, Англія), Євген Коноплянка (Краковія, Польща).

Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі – Шахтар, Донецьк), Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва – Динамо, Київ), Олександр Піхальонок (Дніпро-1), Андрій Ярмоленко (Аль-Айн, ОАЕ), Руслан Маліновський (Олімпік Марсель, Франція), Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Михайло Мудрик (Челсі, Англія), Євген Коноплянка (Краковія, Польща). Нападники: Роман Яремчук (Брюгге, Бельгія), Артем Довбик (Дніпро-1).

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Також оприлюднено резервний список футболістів, до якого увійшов, зокрема, Андрій Пятов, який раніше офіційно завершив кар’єру у національній команді.

Резервний список

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар, Донецьк), Микита Шевченко (Олександрія).

Андрій Пятов (Шахтар, Донецьк), Микита Шевченко (Олександрія). Польові гравці: Олександр Тимчик, Денис Попов (обидва – Динамо, Київ), Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Дмитро Криськів, Данило Сікан, Єгор Назарина (усі – Шахтар, Донецьк), Олексій Гуцуляк (Дніпро-1, Дніпро), Денис Мірошніченко (Олександрія), Віктор Коваленко (Спеція, Італія), Данило Ігнатенко (Бордо, Франція).

Національна команда розпочне свій збір 20 березня в Лондоні. Матч проти команди трьох левів запланований на 26 березня на головному стадіоні Англії – Вемблі у Лондоні.

28 лютого УАФ повідомила, що Руслан Ротань тимчасово виконуватиме обов’язки головного тренера національної збірної України. Угода з фахівцем буде чинною до моменту набрання чинності контракту із Сергієм Ребровим.