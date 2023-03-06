Повернення Коноплянки і не тільки: відомий список гравців, викликаних на гру проти Англії
Виконувач обов’язків головного тренера національної збірної України Руслан Ротань оголосив склад гравців, яких викликають на березневий збір для підготовки до першого матчу кваліфікаційного відбору на Євро-2024 проти Англії.
Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.
До нього потрапили 26 виконавців, зокрема 11 легіонерів, які виступають в іноземних клубах.
У списку є й несподіванки, як от повернення до складу Євгена Коноплянки, який востаннє виступав за синьо-жовтих у вересні 2020 року, а також Віталія Буяльського, який не грав за головну команду з вересня 2021 року.
Склад збірної України
- Воротарі: Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін, Дмитро Різник (обидва – Шахтар, Донецьк).
- Захисники: Олександр Караваєв (Динамо, Київ), Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва – Шахтар, Донецьк), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Едуард Соболь (Страсбур, Франція), Олександр Сваток, Едуард Сарапій (обидва – Дніпро-1).
- Півзахисники: Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі – Шахтар, Донецьк), Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва – Динамо, Київ), Олександр Піхальонок (Дніпро-1), Андрій Ярмоленко (Аль-Айн, ОАЕ), Руслан Маліновський (Олімпік Марсель, Франція), Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Михайло Мудрик (Челсі, Англія), Євген Коноплянка (Краковія, Польща).
- Нападники: Роман Яремчук (Брюгге, Бельгія), Артем Довбик (Дніпро-1).
Також оприлюднено резервний список футболістів, до якого увійшов, зокрема, Андрій Пятов, який раніше офіційно завершив кар’єру у національній команді.
Резервний список
- Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар, Донецьк), Микита Шевченко (Олександрія).
- Польові гравці: Олександр Тимчик, Денис Попов (обидва – Динамо, Київ), Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Дмитро Криськів, Данило Сікан, Єгор Назарина (усі – Шахтар, Донецьк), Олексій Гуцуляк (Дніпро-1, Дніпро), Денис Мірошніченко (Олександрія), Віктор Коваленко (Спеція, Італія), Данило Ігнатенко (Бордо, Франція).
Національна команда розпочне свій збір 20 березня в Лондоні. Матч проти команди трьох левів запланований на 26 березня на головному стадіоні Англії – Вемблі у Лондоні.
28 лютого УАФ повідомила, що Руслан Ротань тимчасово виконуватиме обов’язки головного тренера національної збірної України. Угода з фахівцем буде чинною до моменту набрання чинності контракту із Сергієм Ребровим.