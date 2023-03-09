Березень, 09 в 12:55

Донецький Шахтар зустрінеться з нідерландським Феєнордом у матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Гра відбудеться 9 березня у Варшаві на стадіоні Війська Польського.

Початок матчу о 22:00 за київським часом.

Де дивитися Шахтар – Феєнорд?

Вболівальники мають змогу подивитися гру в прямому ефірі на платформі Megogo. Гру покаже канал Megogo Футбол 1. Матч також можна буде побачити на платформі Volia TV.

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У цифровому мовленні Т2 матчі гірників у єврокубку не транслюватимуть.

Прогноз букмекерів на гру Шахтар – Феєнорд

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Арне Слота. На перемогу нідерландського клубу в основний час приймають ставки з коефіцієнтом 2.25. Успіх Шахтаря оцінюють у 3.30. Нічийний результат зустрічі – 3.50.

Найбільш очевидним рахунком зустрічі букмекери вважають 1:1. На нього пропонують коефіцієнт 6.80. На мінімальну перемогу Феєнорда з рахунком 0:1 дають 8.00, тоді як аналогічний рахунок на користь гірників оцінюють у 9.80.

Матч довірили судити бригаді арбітрів на чолі зі словацьким рефері Іваном Кружляком. Йому асистуватимуть співвітчизники: Браніслав Ганцко і Ян Позор. Четвертий арбітр – Петер Кралович.

За систему VAR відповідатиме німецький арбітр Крістіан Дінгерт.

У раунді плейоф Ліги Європи донецький Шахтар обіграв французький Ренн за сумою двох матчів. Доля путівки вирішилася у серії пенальті.