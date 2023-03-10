Збірна Німеччини проведе 1 000-й матч в історії проти команди України

Березень, 10 в 17:50

Національна збірна України проведе товариський матч із командою Німеччини, для якої ця гра стане 1 000 у їхній історії.

Про це повідомляє Bild, з посиланням на повідомлення німецького телеканалу ARD.

Зазначається, що Німецька футбольна спілка домовилася про проведення 1 000-го матчу в історії збірної ФРН проти збірної України.

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Гра має відбутися у Бремені на Везерштадіон 12 червня. Наступні ігри у перший літній місяць для Бундестім заплановані у Польщі та у Гельзенкірхені (проти Уругваю).

Перші матчі для німецької збірної у цьому році відбудуться у березні – у Майнці проти команди Перу та у Кельні проти збірної Бельгії. Вони будуть 998 та 999 матчами в історії для Бундестім.

У березні у синьо-жовтих запланований матч у відборі на Євро-2024 проти команди Англії. Гра відбудеться 26 березня у Лондоні на Вемблі.

Раніше тренерський штаб національної команди на чолі з в.о. головного тренера Русланом Ротанем оголосив список викликаних футболістів на гру з трьома левами.