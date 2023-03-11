Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Спорт

Усик та Ф’юрі домовилися провести бій – коли відбудеться та які умови висунув українець

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Усик та Ф’юрі домовилися провести бій – коли відбудеться та які умови висунув українець

Президент WBA Гільберто Мендоса отримав підтвердження від команд Олександра Усика і Тайсона Ф’юрі про домовленості на проведення об’єднавчого бою.

Українець погодився на розподіл гонорару 70/30, проте єдиною умовою Усика стало зобов’язання для Ф’юрі перерахувати 1 млн фунтів допомоги Україні одразу після бою.

– Гей, жадібне пузо. Я приймаю твою пропозицію 70 на 30, щоб битися 29 квітня на Вемблі. Але ти обіцяєш пожертвувати Україні 1 млн фунтів одразу після бою. І щодня, поки це не зробиш, ти платитимеш 1% свого гонорару українському народу. Домовились? – заявив Усик у відеозверненні.

Поєдинок між Усиком і Ф’юрі запланований на 29 квітня в Лондоні на стадіоні Вемблі. Раніше бій планували організувати в Саудівській Аравії, однак цього не вдалося зробити.

Зараз дивляться

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Usyk. The Cat. Oleksandr (@usykaa)

Читайте
Ті, хто допустив убивць, автоматично стають ними: українські фехтувальниці про повернення РФ до турнірів

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка