Усик та Ф’юрі домовилися провести бій – коли відбудеться та які умови висунув українець

Березень, 11 в 12:26

Президент WBA Гільберто Мендоса отримав підтвердження від команд Олександра Усика і Тайсона Ф’юрі про домовленості на проведення об’єднавчого бою.

Українець погодився на розподіл гонорару 70/30, проте єдиною умовою Усика стало зобов’язання для Ф’юрі перерахувати 1 млн фунтів допомоги Україні одразу після бою.

– Гей, жадібне пузо. Я приймаю твою пропозицію 70 на 30, щоб битися 29 квітня на Вемблі. Але ти обіцяєш пожертвувати Україні 1 млн фунтів одразу після бою. І щодня, поки це не зробиш, ти платитимеш 1% свого гонорару українському народу. Домовились? – заявив Усик у відеозверненні.

Поєдинок між Усиком і Ф’юрі запланований на 29 квітня в Лондоні на стадіоні Вемблі. Раніше бій планували організувати в Саудівській Аравії, однак цього не вдалося зробити.

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