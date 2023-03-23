Березень, 23 в 13:57

Збірна України у неділю, 26 березня, проведе матч у межах другого раунду відбору на Євро-2024 у квартеті С проти збірної Англії. Зустріч відбудеться на легендарному стадіоні Вемблі у Лондоні.

Початок матчу о 19:00 за київським часом.

Прогноз на матч Англія – Україна

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Гарета Саутгейта. На перемогу збірної Англії приймають ставки з коефіцієнтом 1.34. Успіх синьо-жовтих оцінюють в 10.50. Нічийний результат зустрічі в основний час — 5.40.

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На те, що команда трьох левів першою відкриє рахунок у грі, дають 1.28. Перший гол у матчі українцями оцінюють у 4.30. Також з ймовірністю у 10.00 прогнозують відсутність голів у зустрічі.

Матч довірили судити нідерландській бригаді арбітрів на чолі з рефері Сердаром Гезюбююком. Йому асистуватимуть співвітчизники: Ервін Зейнстра та Йохан Бальдер. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Річард Мартенс.

В одній групі С разом з командою Англії та збірною України також перебувають команди Італії, Північної Македонії та Мальти.