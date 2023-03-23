Березень, 23 в 13:30

Збірна України зустрінеться з командою Англії у межах другого раунду кваліфікації на Євро-2024 у групі C. Гра відбудеться 26 березня у Лондоні на стадіоні Вемблі.

Початок матчу о 19:00 за київським часом.

Де дивитися матч Англія — Україна?

Вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на регіональних каналах Суспільного (наприклад Суспільне Одеса, Суспільне Рівне).

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Також гру покаже сервіс Megogo. Трансляція зустрічі на Вемблі буде доступна на каналі Футбол Перший та в розділі Спорт за передплатами Максимальна та Спорт.

Для збірної України це буде перша гра у поточному році.

За всю історію команди зустрічалися вісім разів, з яких Англія здобула п’ять перемог. Ще дві гри завершилися нічиєю. Збірна України єдиний раз обіграла команду трьох левів у 2009 році з рахунком 1:0 у межах матчу відбору на ЧС-2010.

Також до квартету С увійшли команди Північної Македонії, Італії та Мальти.