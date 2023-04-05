Був єдиним кандидатом: Чеферіна переобрали президентом УЄФА

Квітень, 05 в 14:57

Александера Чеферіна переобрали на посаду президента Європейського футбольного союзу (УЄФА) ще на один термін, до 2027 року.

Як повідомила пресслужба УЄФА, це відбулося у Лісабоні під час 47-го Конгресу організації.

У голосуванні 2023 року Чеферін був єдиною кандидатурою на виборах – його було переобрано автоматично за відсутності інших претендентів на посаду. У своїй промові Чеферін подякував делегатам за підтримку.

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– Це велика честь, але головне – це велика відповідальність перед… футболом. Я зроблю все можливе, щоб не розчарувати, – сказав Чеферін.

55-річний словенець очолює континентальний керівний орган із 2016 року, коли замінив на посаді француза Мішеля Платіні. Згодом він був переобраний у 2019 році, коли також був єдиним кандидатом на виборах.

У середині березня 2023 року чинного президента ФІФА Джанні Інфантіно переобрали на ще один термін до 2027 року. Інфантіно був єдиним кандидатом, а вибори відбулися 16 березня у столиці Руанди – місті Кігалі.