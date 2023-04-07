Квітень, 07 в 14:12

Фонд, який створюється для допомоги Україні за рахунок коштів, отриманих від продажу Романом Абрамовичем футбольного клубу Челсі на суму $2,9 млрд, майже готовий до запуску, і вже визначився з кандидатурою голови правління.

Але, як пише агентство Bloomberg, схвалення урядом Великої Британії триває довше, ніж очікувалося.

— Ми готові до роботи і просто чекаємо на схвалення. Існують складнощі та затримки, пов’язані з політичним схваленням як між Великою Британією та ЄС, так і в самій Британії, – сказав в.о. головного виконавчого директора нової фундації Майк Пенроуз.

Він сказав, що його команда завершила всю паперову роботу, необхідну для створення фонду, зокрема запропонувала кандидатуру генерального секретаря Норвезької ради у справах біженців Яна Егеланда на посаду голови і склала міжнародний шорт-лист кандидатів до складу правління, що налічує сім членів.

Зараз дивляться

Минулого року уряд Британії виділив близько 200 тис. фунтів стерлінгів на юридичні та адміністративні витрати, пов’язані зі створенням благодійного фонду, а також на наймання експертів для розробки плану використання коштів.

За словами Пенроуза, фонд планує зосередитися на гуманітарних проєктах, що підтримують медичні, освітні та житлові програми для українців.

Російський бізнесмен Роман Абрамович продав лондонський футбольний клуб консорціуму на чолі з американським інвестором Тоддом Белі у травні 2022 року, після того, як на нього наклали санкції Велика Британія та Європейський Союз через його ймовірні зв’язки з російським диктатором Володимиром Путіним.

Повідомлялося, що сам Абрамович не зможе отримати ні копійки від продажу Челсі. Уряд Великої Британії заморозить ці кошти, а потім спрямує на підтримку України.

Майже через рік після продажу кошти залишаються замороженими на банківському рахунку у Великій Британії, і жодна копійка з них не надійшла в Україну.

У заяві уряду Великої Британії в травні минулого року йшлося про те, що виручені кошти будуть розміщені на британському банківському рахунку і “використані на гуманітарні цілі в Україні”. У заяві також зазначалося, що Велика Британія співпрацюватиме з Єврокомісією та урядом Португалії, громадянином якої є Абрамович, щоб забезпечити дотримання санкцій і визначити призначення цих коштів.

За словами іншого співрозмовника, який говорив на умовах анонімності, практична сторона пожертвування виявилася дуже складною, і ще потрібно усунути кілька перешкод, перш ніж Україна зможе побачити ці гроші. Коли це станеться – невідомо.