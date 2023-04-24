Збірна України виступатиме на Євро-2024. Українських та білоруських спортсменів розведуть під час жеребкування

Національна збірна України продовжить свої офіційні виступи у відборі на чемпіонат Європи-2024. Українські та білоруські спортсмени будуть розведені при жеребкуванні.

Про це у своєму Facebook повідомив президент Асоціації футболу України Андрій Павелко.

– Враховуючи рішення Виконкому Союзу Європейських футбольних асоціацій (УЄФА) від 27.05.2022 щодо розведення українських та білоруських футбольних команд при жеребкуванні міжнародних змагань під егідою організації, виконуючи пункт 5 вищезазначеного наказу, структурні підрозділи Мінмолодьспорту, до повноваження яких віднесено координацію розвитку футболу в країні, будуть здійснювати моніторинг участі українських команд в міжнародних змаганнях, в яких братимуть участь і білоруські команди, – написав він.

Зазначається, що у разі виявлення фактів можливих випадків очних зустрічей українських та білоруських футбольних команд, для розв’язання питань повʼязаних з подальшою участю у змаганнях мають бути залучені вимоги пункту 1 згаданого наказу Мінмолодьспорту.

Павелко розповів, що вже завтра робоча група представників національної збірної вирушить до Німеччини, аби проінспектувати місце для проведення навчально-тренувальних зборів команди у червні.

– Також немає ніяких перешкод для виступів молодіжної збірної України на Євро-2023. Тож вже у червні чекаємо на яскраві виступи команди Руслана Ротаня на полях Румунії та Грузії, – зазначив, голова Асоціації футболу України.

Нагадаємо, жеребкування відбору на Євро-2024 відбудеться 9 жовтня у німецькому Франкфурті-на-Майні. Фінальна частина турніру відбудеться у Німеччині з 14 червня до 14 липня 2024 року. Чинним чемпіоном Європи є збірна Італії.

Фото: Андрій Павелко

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