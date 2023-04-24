Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
Ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки: на Закарпатті затримали чоловіка
Спорт
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Збірна України виступатиме на Євро-2024. Українських та білоруських спортсменів розведуть під час жеребкування

Збірна України виступатиме на Євро-2024. Українських та білоруських спортсменів розведуть під час жеребкування

Національна збірна України продовжить свої офіційні виступи у відборі на чемпіонат Європи-2024. Українські та білоруські спортсмени будуть розведені при жеребкуванні. 

Про це у своєму Facebook повідомив президент Асоціації футболу України Андрій Павелко.

– Враховуючи рішення Виконкому Союзу Європейських футбольних асоціацій (УЄФА) від 27.05.2022 щодо розведення українських та білоруських футбольних команд при жеребкуванні міжнародних змагань під егідою організації, виконуючи пункт 5 вищезазначеного наказу, структурні підрозділи Мінмолодьспорту, до повноваження яких віднесено координацію розвитку футболу в країні, будуть здійснювати моніторинг участі українських команд в міжнародних змаганнях, в яких братимуть участь і білоруські команди, – написав він. 

Зазначається, що у разі виявлення фактів можливих випадків очних зустрічей українських та білоруських футбольних команд, для розв’язання питань повʼязаних з подальшою участю у змаганнях мають бути залучені вимоги пункту 1 згаданого наказу Мінмолодьспорту.

Павелко розповів, що вже завтра робоча група представників національної збірної вирушить до Німеччини, аби проінспектувати місце для проведення навчально-тренувальних зборів команди у червні.

– Також немає ніяких перешкод для виступів молодіжної збірної України на Євро-2023. Тож вже у червні чекаємо на яскраві виступи команди Руслана Ротаня на полях Румунії та Грузії, – зазначив, голова Асоціації футболу України.

Нагадаємо, жеребкування відбору на Євро-2024 відбудеться 9 жовтня у німецькому Франкфурті-на-Майні. Фінальна частина турніру відбудеться у Німеччині з 14 червня до 14 липня 2024 року. Чинним чемпіоном Європи є збірна Італії.

Читайте також
Україна виборола два золота та срібло на чемпіонаті Європи з карате
Анжеліка Терлюга

Фото: Андрій Павелко

Андрій Павелко, Білорусь, Збірна України, Україна, Футбол, Чемпіонат Європи
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Польщі розкритикували німецькі заяви про “привідчинені двері в НАТО” для України
Збірна України виступатиме на Євро-2024. Українських та білоруських спортсменів розведуть під час жеребкування
Данілов до прихильників переговорів: Зброя — єдиний зрозумілий для РФ аргумент
Олексій Данілов
Країни G7 закликали продовжити і розширити зернову угоду
Збірна України виступатиме на Євро-2024. Українських та білоруських спортсменів розведуть під час жеребкування
Динамо та Шахтар розписали мирову у центральному матчі туру УПЛ
Динамо - Шахтар
Президент Бразилії відповів на пропозицію МЗС відвідати Україну
Луїза Інасіо Лула да Сілви
Відео
Три снаряди в ціль: як бійці на Бахмутському напрямку нищать ворогів

Нещадно нищити ворога на Бахмутському напрямку українським захисникам допомагає західне озброєння. Британські гармати L-119  надійшли до нас ще наприкінці літа.

Костянтин Мельников
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (21.04.2023)
Збірна України виступатиме на Євро-2024. Українських та білоруських спортсменів розведуть під час жеребкування
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (21.04.2023)
Збірна України виступатиме на Євро-2024. Українських та білоруських спортсменів розведуть під час жеребкування
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (21.04.2023)
Збірна України виступатиме на Євро-2024. Українських та білоруських спортсменів розведуть під час жеребкування
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (21.04.2023)
Збірна України виступатиме на Євро-2024. Українських та білоруських спортсменів розведуть під час жеребкування
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь