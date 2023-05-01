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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Бій Ломаченка проти Гейні не покажуть в Україні – причина

Ломаченко Гейні
Фото: Getty Images

Медіасервіс Megogo не транслюватиме в Україні майбутній бій боксера Василя Ломаченка проти абсолютного чемпіона в легкій вазі Девіна Гейні.

Вечір боксу промоутерської компанії Top Rank має відбутися 20 травня у Лас-Вегасі, штат Невада (США).

Під одним із постів медіасервісу на сторінці в Instagram один із користувачів поцікавився, чи будуть транслювати бій Ломаченко – Гейні.

— Медіасервіс Megogo не транслюватиме бій за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між Василем Ломаченком та Девідом Гейні, – відповіли під коментарем у Megogo.

Бій Ломаченко – Хейні не покажуть в Україні – що відомо

Фото: Instagram/Василь Ломаченко; Скриншот: Instagram/Megogo

Пізніше у медіасервісі детальніше прокоментували рішення відмовитися від трансляції цього поєдинку.

— Ми свідомо обрали саме такий вид комунікації, щоб не акцентувати увагу на подію. Вважаємо, що ця тема не повинна бути голосно піднята в інфопросторі. Коли в країні повномасштабна війна, є більш важливі повідомлення. Відмова від показу цього бою є принциповим рішенням спортивної редакції медіасервісу, – пояснили у Megogo для YouTube-каналу Тайк Майсон.

На кону поєдинку Ломаченко – Гейні стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Американець Гейні наразі володіє титулами WBC, WBA, WBO та IBF у легкій вазі, на які й претендуватиме Ломаченко.

Спершу очікувалася, що боксери зустрінуться на ринзі у березні 2023 року. Однак через те, що 24-річний Гейні сповідує іслам, бій вирішили провести після Рамадану.

Нагадаємо, Ломаченко останнім часом відзначається неоднозначними заявами у своїх соціальних мережах. Так, нещодавно боксер опублікував у себе в Instagram відео, де порівнюється руйнування Києво-Печерської лаври під час Другої світової війни з нібито утисками УПЦ МП зараз.

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Ломаченко Гейні

Бокс, Василь Ломаченко
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