Бій Ломаченка проти Гейні не покажуть в Україні – причина
Медіасервіс Megogo не транслюватиме в Україні майбутній бій боксера Василя Ломаченка проти абсолютного чемпіона в легкій вазі Девіна Гейні.
Вечір боксу промоутерської компанії Top Rank має відбутися 20 травня у Лас-Вегасі, штат Невада (США).
Під одним із постів медіасервісу на сторінці в Instagram один із користувачів поцікавився, чи будуть транслювати бій Ломаченко – Гейні.
— Медіасервіс Megogo не транслюватиме бій за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між Василем Ломаченком та Девідом Гейні, – відповіли під коментарем у Megogo.
Пізніше у медіасервісі детальніше прокоментували рішення відмовитися від трансляції цього поєдинку.
— Ми свідомо обрали саме такий вид комунікації, щоб не акцентувати увагу на подію. Вважаємо, що ця тема не повинна бути голосно піднята в інфопросторі. Коли в країні повномасштабна війна, є більш важливі повідомлення. Відмова від показу цього бою є принциповим рішенням спортивної редакції медіасервісу, – пояснили у Megogo для YouTube-каналу Тайк Майсон.
На кону поєдинку Ломаченко – Гейні стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Американець Гейні наразі володіє титулами WBC, WBA, WBO та IBF у легкій вазі, на які й претендуватиме Ломаченко.
Спершу очікувалася, що боксери зустрінуться на ринзі у березні 2023 року. Однак через те, що 24-річний Гейні сповідує іслам, бій вирішили провести після Рамадану.
Нагадаємо, Ломаченко останнім часом відзначається неоднозначними заявами у своїх соціальних мережах. Так, нещодавно боксер опублікував у себе в Instagram відео, де порівнюється руйнування Києво-Печерської лаври під час Другої світової війни з нібито утисками УПЦ МП зараз.