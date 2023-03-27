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Факти / Спорт

Він таке віруюче боксереня? Соцмережі про відео Ломаченка, де він прирівняв Україну до нацистів

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
ломаченко релігія

Колишній чемпіон світу з боксу, українець Василь Ломаченко відзначився черговою провокаційною та скандальною заявою у своїх соціальних мережах.

На своїй сторінці в Instagram, яка недоступна на території України, Ломаченко опублікував відео пов’язане з УПЦ МП.

У цьому відео порівнюється руйнування Києво-Печерської лаври під час Другої світової війни з нібито утисками УПЦ МП зараз. На кадрах відео використано фото наслідків підриву київських храмів у 40-х роках.

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Таким чином, Ломаченко спробував порівняти чинну владу України з нацистами. Також боксер додав цитати священномученика Ігнатія Антіохійського та святителя Іоанна Золотоуста.

Але як відомо, під час Другої світової війни у 1941 році саме радянські війська підірвали Свято-Успенський собор на території Лаври. Спершу існувала легенда, поширена радянською пропагандою, що підрив здійснила нібито німецька окупаційна влада під керівництвом рейхскомісара України Еріха Коха.

Але пізніше та ж радянська пропаганда вже приписувала “подвиг” знищення Успенського собору та мінування й підриву центра Києва терористичній групі НКВС на чолі з Іваном Кудрею.

Як реагують українські соцмережі?

Соціальні мережі, коментуючи черговий скандальний допис боксера, прямо вказують, що він вочевидь не знає, що Лавру підірвала червона армія, відступаючи з української столиці.

— А Ломаченко в курсі, що Лавру підірвала червона армія, коли відступала, як і ще купу будівель і об’єктів інфраструктури в місті (з жертвами серед цивільного населення)?

Український активіст та волонтер Сергій Стерненко запитує, “чому Василь Ломаченко не виходить битись за Лавру у складі РПЦ (УПЦ МП)?

— Бо, по-перше, за бій не заплатили. А по-друге, Лавра не у США, далеко летіти, – пише він.

У коментарях під постом Стерненка дописувачі вказують на відсутність логічного зв’язку у діях спортсмена. Зазначаючи, що спершу він вступав до лав територіальної оборони, а зараз “толерує агентуру КДБ”. А те, що він закрив свою сторінку від користувачів з України пишуть, що це “не витримала православна душа”.

— Боксер Ломаченко? Ви серйозно? Це зразок вашого сприйняття дійсності? Може вам варто переїхати в ту місцевість, яку оспівують і обожнюють ці боксери федеральної громадської думки? – пише ще один користувач.

Деякі користувачі вимагають відібрати у боксера право виступати під українським прапором. А дехто припускає, що його сторінку зламали фсбешники.

На початку березня Василь Ломаченко зробив спільне фото із росіянином Ісламом Махачовим у США під час перегляду поєдинку UFC.

У січні стало відомо, що Василя Ломаченка внесли до Реєстру держзрадників, який веде громадська організація Рух Чесно.

Боксер потрапив у цей список, бо оприлюднив відео проповіді митрополита Лонгіна, архієрея УПЦ Московського патріархату.

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