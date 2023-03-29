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Факти / Спорт

Бій Ломаченко – Гейні: відома офіційна дата та місце

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Хейні - Ломаченко

Колишній чемпіон світу з боксу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко свій наступний бій проведе проти американського боксера Девіна Гейні. На кону поєдинку стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.

Про досягнення угоди повідомила промоутерська компанія Top Rank Boxing.

Чемпіонські пояси IBG, WBA, WBC та WBO, які стоятимуть на кону, належать Гейні.

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Коли відбудеться бій Ломаченко – Гейні?

Бій Ломаченко – Гейні відбудеться 20 травня (за київським часом у ніч проти 21 травня).

Вечір боксу відбудеться у Лас-Вегасі (штат Невада) у комплексі MGM Grand Las Vegas.

Спершу очікувалася, що боксери зустрінуться на ринзі у березні 2023 року. Однак через те, що 24-річний Гейні сповідує іслам, бій вирішили провести після Рамадану.

Девін розповів, що бій проти Василя, можливо, стане для нього останнім у легкій вазі. Спортсмен хоче змінити вагову категорію і перейти до напівсередньої.

Ломаченко проводить свій тренувальний табір у США. Востаннє 35-річний боксер виходив на ринг у жовтні 2022 року, коли переміг американця Джамейна Ортіса. Щодо Гейні, то востаннє він виходив на ринг також у жовтні. Тоді він захистив звання звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі у бою-реваншу проти Джорджа Камбососа.

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Джерело: Top Rank Boxing

Фото: Top Rank Boxing

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