Колишній чемпіон світу з боксу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко свій наступний бій проведе проти американського боксера Девіна Гейні. На кону поєдинку стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.

Про досягнення угоди повідомила промоутерська компанія Top Rank Boxing.

Чемпіонські пояси IBG, WBA, WBC та WBO, які стоятимуть на кону, належать Гейні.

Бій Ломаченко – Гейні відбудеться 20 травня (за київським часом у ніч проти 21 травня).

Вечір боксу відбудеться у Лас-Вегасі (штат Невада) у комплексі MGM Grand Las Vegas.

Each move has led to this moment.

On May 20th, it’s . #HaneyLoma pic.twitter.com/yMXXGaDbeb

— Top Rank Boxing (@trboxing) March 28, 2023