Березень, 29 в 14:38

Колишній чемпіон світу з боксу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко свій наступний бій проведе проти американського боксера Девіна Гейні. На кону поєдинку стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.

Про досягнення угоди повідомила промоутерська компанія Top Rank Boxing.

Чемпіонські пояси IBG, WBA, WBC та WBO, які стоятимуть на кону, належать Гейні.

Зараз дивляться

Коли відбудеться бій Ломаченко – Гейні?

Бій Ломаченко – Гейні відбудеться 20 травня (за київським часом у ніч проти 21 травня).

Вечір боксу відбудеться у Лас-Вегасі (штат Невада) у комплексі MGM Grand Las Vegas.

Each move has led to this moment. On May 20th, it’s . #HaneyLoma pic.twitter.com/yMXXGaDbeb — Top Rank Boxing (@trboxing) March 28, 2023

Спершу очікувалася, що боксери зустрінуться на ринзі у березні 2023 року. Однак через те, що 24-річний Гейні сповідує іслам, бій вирішили провести після Рамадану.

Девін розповів, що бій проти Василя, можливо, стане для нього останнім у легкій вазі. Спортсмен хоче змінити вагову категорію і перейти до напівсередньої.

Ломаченко проводить свій тренувальний табір у США. Востаннє 35-річний боксер виходив на ринг у жовтні 2022 року, коли переміг американця Джамейна Ортіса. Щодо Гейні, то востаннє він виходив на ринг також у жовтні. Тоді він захистив звання звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі у бою-реваншу проти Джорджа Камбососа.

Джерело: Top Rank Boxing

Фото: Top Rank Boxing