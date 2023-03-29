Бій Ломаченко – Гейні: відома офіційна дата та місце
Колишній чемпіон світу з боксу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко свій наступний бій проведе проти американського боксера Девіна Гейні. На кону поєдинку стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.
Про досягнення угоди повідомила промоутерська компанія Top Rank Boxing.
Чемпіонські пояси IBG, WBA, WBC та WBO, які стоятимуть на кону, належать Гейні.
Коли відбудеться бій Ломаченко – Гейні?
Бій Ломаченко – Гейні відбудеться 20 травня (за київським часом у ніч проти 21 травня).
Вечір боксу відбудеться у Лас-Вегасі (штат Невада) у комплексі MGM Grand Las Vegas.
Each move has led to this moment.
On May 20th, it’s . #HaneyLoma pic.twitter.com/yMXXGaDbeb
— Top Rank Boxing (@trboxing) March 28, 2023
Спершу очікувалася, що боксери зустрінуться на ринзі у березні 2023 року. Однак через те, що 24-річний Гейні сповідує іслам, бій вирішили провести після Рамадану.
Девін розповів, що бій проти Василя, можливо, стане для нього останнім у легкій вазі. Спортсмен хоче змінити вагову категорію і перейти до напівсередньої.
Ломаченко проводить свій тренувальний табір у США. Востаннє 35-річний боксер виходив на ринг у жовтні 2022 року, коли переміг американця Джамейна Ортіса. Щодо Гейні, то востаннє він виходив на ринг також у жовтні. Тоді він захистив звання звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі у бою-реваншу проти Джорджа Камбососа.
Джерело: Top Rank Boxing
Фото: Top Rank Boxing