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Один із важелів впливу: дзюдоїст Зантарая про бойкот змагань, де присутні росіяни

Георгій Зантарая
Фото: УНІАН

Український дзюдоїст і чемпіон світу 2009 року Георгій Зантарая вважає правильним бойкот з боку України міжнародних змагань, на яких присутні представники країни-агресора Росії.

Про це він сказав в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV.

— Ми боремося, наше міністерство, федерації, спортсмени продовжують боротися і тренуватися задля того, щоб ми могли взяти участь у змаганнях на Олімпійських іграх. На мій погляд, ми правильно вчиняємо щодо неучасті з росіянами у змаганнях, бо не можна брати участі у змаганнях тоді, коли вбивають твоїх друзів та руйнують міста, – сказав він.

Зантарая назвав це рішення одним із важелів впливу на змінні рішення.

Дзюдоїст вважає, що Україна робить все для того, щоб наша країна перемогла і на спортивному фронті теж. Однак, як він зауважив, іноді трапляються історії з федераціями, які є проросійськими, і які припускаються великих помилок.

Він пригадав інцидент із допуском до чемпіонату світу з дзюдо 20 спортсменів з Росії, 17 з яких є військовослужбовцями.

— Це повне порушення олімпійських принципів і всіх рекомендацій, що дав Міжнародний олімпійський комітет, – додав він.

Нагадаємо, наприкінці квітня збірна України з дзюдо вирішила бойкотувати чемпіонат світу-2023 у Катарі через допуск на турнір представників Росії та Білорусі.

За словами головного тренера збірної Віталія Дуброви, вони сподівалися, що переможе здоровий глузд, але перемогли російські рублі. Він також звернув увагу, що у списку росіян практично всі спортсмени причетні до силових структур або входять до ЦСКА чи Росгвардії.

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