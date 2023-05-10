Один из рычагов влияния: дзюдоист Зантарая о бойкоте соревнований, где присутствуют россияне

Украинский дзюдоист и чемпион мира 2009 года Георгий Зантарая считает правильным бойкот со стороны Украины международных соревнований, на которых присутствуют представители страны-агрессора России.

Об этом он сказал в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV.

— Мы боремся, наше министерство, федерации, спортсмены продолжают бороться и тренироваться для того, чтобы мы могли принять участие в соревнованиях на Олимпийских играх. На мой взгляд, мы правильно поступаем относительно неучастия с россиянами в соревнованиях, потому что нельзя участвовать в соревнованиях тогда, когда убивают твоих друзей и разрушают города, — сказал он.

Зантарая назвал это решение одним из рычагов влияния на переменные решения.

Дзюдоист считает, что Украина делает все для того, чтобы наша страна победила и на спортивном фронте тоже. Однако, как он отметил, иногда случаются истории с федерациями, которые являются пророссийскими, и которые допускают большие ошибки.

Он вспомнил инцидент с допуском к чемпионату мира по дзюдо 20 спортсменов из России, 17 из которых являются военнослужащими.

— Это полное нарушение олимпийских принципов и всех рекомендаций, которые дал Международный олимпийский комитет, — добавил он.

Напомним, в конце апреля сборная Украины по дзюдо решила бойкотировать чемпионат мира-2023 в Катаре из-за допуска на турнир представителей России и Беларуси.

По словам главного тренера сборной Виталия Дубровы, они надеялись, что победит здравый смысл, но победили российские рубли. Он также обратил внимание, что в списке россиян практически все спортсмены причастны к силовым структурам или входят в ЦСКА или Росгвардию.

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