Бій у легкій вазі між українцем Василем Ломаченком та американцем Девіном Хейні відбудеться в ніч на 20 травня у Лас-Вегасі, США. Поєдинок розпочнеться не раніше 06:00 за київським часом.

Вечір боксу відбудеться на MGM Grand Garden Arena, а на кону головного бою стоятимуть чемпіонські пояси WBC, WBA Super, IBF та WBO, які належать Хейні.

Де дивитися бій Ломаченко – Хейні?

Медіасервіс MEGOGO на початку травня повідомив, що відмовився від трансляції бою Ломаченко – Хейні. Таким чином цей поєдинок не покаже жоден телеканал чи платформа в Україні.

Але бій у Лас-Вегасі транслюватимуть у прямому ефірі іноземні телеканали ESPN+ (за системою PPV) і британський Sky Sports.

Трансляція бою на ESPN буде доступна за системою pay-per-view, або плати й дивися. Її вартість становитиме $59,99 або 2,2 тис. грн. Вартість підписки на Sky Sports становить 46 фунтів (2,1 тис. грн).

Востаннє Ломаченко виходив на ринг 30 жовтня. За підсумками 12 раундів він здолав американця Джамейна Ортіса. Девін Хейні теж востаннє бився у жовтні, коли захищав пояси у реванші з Джорджем Камбососом-молодшим.

Фото: Top Rank Boxing

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