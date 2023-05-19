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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Де дивитися бій Ломаченко – Хейні

Хейні - Ломаченко

Бій у легкій вазі між українцем Василем Ломаченком та американцем Девіном Хейні відбудеться в ніч на 20 травня у Лас-Вегасі, США. Поєдинок розпочнеться не раніше 06:00 за київським часом.

Вечір боксу відбудеться на MGM Grand Garden Arena, а на кону головного бою стоятимуть чемпіонські пояси WBC, WBA Super, IBF та WBO, які належать Хейні.

Де дивитися бій Ломаченко – Хейні?

Медіасервіс MEGOGO на початку травня повідомив, що відмовився від трансляції бою Ломаченко – Хейні. Таким чином цей поєдинок не покаже жоден телеканал чи платформа в Україні.

Але бій у Лас-Вегасі транслюватимуть у прямому ефірі іноземні телеканали ESPN+ (за системою PPV) і британський Sky Sports. 

Трансляція бою на ESPN буде доступна за системою pay-per-view, або плати й дивися. Її вартість становитиме $59,99 або 2,2 тис. грн. Вартість підписки на Sky Sports становить 46 фунтів (2,1 тис. грн).

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Востаннє Ломаченко виходив на ринг 30 жовтня. За підсумками 12 раундів він здолав американця Джамейна Ортіса. Девін Хейні теж востаннє бився у жовтні, коли захищав пояси у реванші з Джорджем Камбососом-молодшим.

Фото: Top Rank Boxing

Бокс, Василь Ломаченко
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